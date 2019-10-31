Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, TRB1 bölgesi olarak bilinen Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde, geçtiğimiz Eylül ayında en fazla ihracat 29,69 milyon dolar ile Malatya’dan gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Eylül ayında, Malatya’da ihracat 29,69 milyon dolar, ithalat 6,61 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’dan en fazla ihracat ürününün kayısı olduğu öğrenildi. Elazığ’da ihracat 18,38 milyon dolar, ithalat ise 3,71 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Bingöl’de ihracat 156 bin dolar, ithalat da 18 bin dolar olarak yapıldı.

Tunceli’de ihracat 16 bin dolar olurken, ithalat ise gerçekleşmedi. Bu arada, ülkemizde geçen Eylül ayında ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 1 arttı.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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