Yeni Malatyaspor’un başarılı file bekçisi Fabien Farnolle, performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu başarıya ben de yardım edebiliyorsam ne mutlu bana. Takım için ne kadar top kurtarabilirsem o kadar daha iyi olur" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaleci Farnolle ve golcü Jahovic, önemli açıklamalarda bulundu. Takımın iyi gitmesinin önemli olduğunu belirten Farnolle, "Öncelikle takımın iyi gitmesi bizim için çok önemli. Bu başarıya ben de yardım edebiliyorsam ne mutlu bana. Ben her zaman yaptığım işi yapmaya devam edeceğim. Takım için ne kadar top kurtarabilirsem o kadar daha iyi olur. Bazı şeyleri garanti altına almak lazım. Bir an önce birçok puan toplayıp bazı şeyleri garantiledikten sonra, üst sıraları zorlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"İki tane zorlu maç bizleri bekliyor"

Fransız eldiven, önlerinde iki zorlu maçın bulunduğunu da belirterek şöyle devam etti:

"İki tane zorlu maç bizleri bekliyor. Çünkü her iki takımın da alt sıralardan kurtulma mücadelesi olacak. Önce Kasımpaşa maçı var, bu maçlara çıkıp tek tek almaya çalışacağız. Artık bütün rakipler bizi ciddiye almaya başladı. Çok iyi bir takım olduğumuzu herkes iyi biliyor. Bu yüzden bizlere karşı hazırlıkları da farklı oluyor. Ama biz her zamanki isteğimizi ortaya koyup sonuçların iyi olmasını bekleyeceğiz."



Adis Jahovic: "Burada teşekkür edilmesi gereken ben değil, bütün takım arkadaşlarımdır"

Takımın golcü ismi Adis Jahovic ise elde edilen başarının sadece kendi başarısı olmadığını, tüm takımın başarısı olduğunu belirterek, "Burada teşekkür edilmesi gereken sadece ben değil, bütün takım arkadaşlarımdır. Bireysel olarak burada hepimiz futbolcuyuz ama bir takımız. Hepimizin başarısı bu. Benim gol atmamdan daha önemli. Kendi performansıma gelince, her sene bir üstüne koymaya çalışıyorum. Bazen her şey yolunda gitmez. Mesela bugün her şey yolunda gidiyor ama sizi nasıl bir sezonun bekleyeceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Ama ben her zaman en maksimumu veriyorum, hem idmanda hem maçlarda. Her zaman zirveyi hedefliyorum. Onun için inşallah bu sezon başladığı gibi güzel biter" diye konuştu.



"Ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum"

Ofansif bir takım olduklarını da belirten Makedon golcü, "Tabii ki dediğiniz gibi Sergen Hocanın taktikleri doğrultusunda ofansif bir takımız. Ofansif demek defansı unutmak değil. Bizlerin ikisini de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Çünkü gol atmadan maç kazanamıyorsunuz. Biz bunu şu ana kadar çok iyi bir şekilde gösterdik. Çalışmalarımıza ona göre devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder" ifadelerini kullandı.



"İyi bir sonuçla iki maçtan çıkacağımızı umut ediyorum”

32 yaşındaki futbolcu, son olarak önlerindeki 2 maçı değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman maçlara çıktığımız gibi bu önümüzdeki iki maça da aynı şekilde çıkacağız. Bu iki maçlar bizim için zorlu deplasmanlar olacaktır . Bu maçları tek tek alacağız öncelikle. Diğer maçlarda ne yaptıysak bu maçlarda da aynı performansı göstereceğimizi umuyorum ve iyi bir sonuçla iki maçtan çıkacağımızı umut ediyorum."

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.