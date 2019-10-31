Kaymakam Çalışır, sosyal medyadan şikayetçi oldu

Malatya’nın Darende ilçe Kaymakamı Malik Çalışır, “ Sosyal medyada hiçbir sorumluluğu olmayan kişilerin sorumsuz paylaşımlarına şahit oluyoruz” dedi.

İlçeye yeni atanan Darende Kaymakamı Malik Çalışır, basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi

Hükümet Konağında gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Malik Çalışır, yurt içi ve yurt dışı birçok kamu görevinde bulunduğunu belirterek, son olarak Darende’ye atandığı için mutlu olduğunu söyledi. Çalışır, basının kamu ve ilçe için önemine dikkat çekerek, “Haber alma hakkı vatandaşın en önemli haklarından biridir. Bu hakkı en kolay ve en yaygın bir şekilde kullanma yolu da yazılı ve görsel basından geçmektedir. Sizler bir kamu görevi yapmaktasınız. Bu nedenle zaman zaman sizlerle bir araya gelmek, gerek sizlerin sorunlarını dinlemek, gerekse ilçemizin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Bu şekilde çalışmamızın ilçemize büyük bir yararı olacağı kanısındayım. Darende’nin tanıtımı noktasında da yerel basınımıza büyük görevler düşüyor.” dedi. İlçede ulusal ajans temsilcililerinin olmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Çalışır, "Özellikle kriz yönetimi ve kamuoyunun aydınlatılması noktasında basınla işbirliği içinde çalışmak bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Hepimiz aynı gemideyiz. Ortak mutluluğunuz Darende’nin gelişmesi, refahıdır. Ne yazık ki sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medyada hiçbir sorumluluğu olmayan kişilerin sorumsuz paylaşımlarına şahit oluyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kaynağından net bilgi almadan ilçeye zarar verecek haberlerden kaçınmak lazım. Kamuoyunu hızlı ve doğru bilgilendirme konusunda basınımızla işbirliği içinde çalışacağız" diye konuştu.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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