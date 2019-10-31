Askeri bando eşliğinde 29 Ekim kutlaması

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Malatya’da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde askeri bando konser verdi.

15 Temmuz Şehitler meydanında (Valilik önü) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde askeri bando eşliğinde konser gerçekleştirildi. 2’nci Ordu Komutanlığı Bando eşliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, bando takımının seslendirdiği eserlerle devam etti. Konserde, koro ve sola eserler seslendirildi.

Bando gösterisine vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağıyla şarkılara eşlik etti.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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