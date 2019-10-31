Yeni Malatyaspor’u taşıyan iki isim

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic attığı 8 golle skor yüküne katkı verirken, Brezilyalı orta saha Guilherme ise yaptığı 5 asistle elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu.

Sarıkırmızılı takımın sezon başında Konyaspor’dan renklerine bağladığı Makedon forvet Adis Jahovic attığı 8 golle en çok gol atan futbolcular arasında ikinci sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de forma giydiği 13 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme turunda Malatya’da Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırdı. Süper Lig’de ise sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında takımını 20 öne geçiren golü atan Jahovic, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon oyuncu ligin 7. hafta karşılanmasında Denizlispor’a karşı tam 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Başarılı futbolcu ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında da 1 gol kaydederek lig maçlarındaki gol sayısını 8’e yükseltti. Performansıyla göz dolduran Makedon forvet, Süper Lig gol krallığı yarışında 8 golle ikinci sırada bulunuyor.



Guilherme’den 4 gol, 5 asistlik performans

Yeni Malatyaspor’un sezon başında kiralık olarak yeniden renklerine bağladığı Guilherme Costa Marguez ise Süper Lig’deki asistleriyle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının kazandığı 16 puanda büyük pay sahibi oldu.

Brezilyalı orta saha, Süper Lig’in ilk haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü, 5. haftasındaki Galatasaray ve 9. haftasındaki Konyaspor maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 4 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra asistleriyle takımına direkt katkı yaparak, 9. hafta sonunda toplanan 16 puanda büyük pay sahibi oldu.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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