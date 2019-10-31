TOKİ Konutlarının sakinleri ilgisizlikten şikayetçi

Malatya’da 1+1 TOKİ Konutlarında oturan vatandaşlar, site yönetiminin ilgisizliğinden şikayetçi olarak, yetkililerden destek istediler.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde bulunan TOKİ 1+1 konutlarında yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin ilgisizliğinden şikayetçi. Konut sakinleri, başta temizlik olmak üzere bir çok konuda her zaman geri planda bırakıldıklarını iddia ederek yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara tahsis edilen konutlarda, bakım ve onarım yapacak şirketten şikayetçi olan vatandaşlar sorunlarına çözüm bulunabilmesi için yetkililerden yardım istediklerini söylediler.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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