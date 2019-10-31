TSO Ekim ayı meclis toplantısı düzenledi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, faaliyet raporunu okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya vizyonuna katkı sağlayabilecek, üyelerine katkı ve fayda sağlayacak bir çok çalışma yaptıklarını ifade ederek, ticaret ve sanayi odası olarak yaptıkları faaliyetlerini anlattı. Sadıkoğlu, “Sektörlerin çoğunda küçülme söz konusu, daralma söz konusu. Üretimdeki daralmanın sebebi ise piyasanın durgun geçmesidir. Önümüzdeki aylarda açılmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da iştirak ettiği Mersin temasları hakkında da bilgi aktaran Sadıkoğlu, “Mersin’de temaslarda bulunduk. Burada yapmış olduğumuz temaslarda fikir alış verişinde bulunduk. Mersin Ticaret Odası bizim kardeş odamız biliyorsunuz. Burada birçok konularda temaslarda bulunduk ve istişareler gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde ihracat ile ilgili yapılacak olan çalışmalarla bizi her türlü desteği sunabileceklerini ifade ettiler. İhracatçılarımızın bilgisine sunmak isterim. Mersin ilimizde Malatyalıların ağırlıkta olduğunu buradan sizlere ifade etmek isterim” dedi.

Elazığ’da düzenlenen ve kendisinin de katıldığı toplantı hakkında bilgi aktaran Sadıkoğlu, “Verimli bir toplantı oldu. Toplantımızın asıl gerçeği üyelerimizin bir çoğunun işletmelerle ilgili müracaat etmiş olduğu, yardım talepleri idi.” diyerek, Fırat Kalkınma Ajansı’nın zaman zaman hibe destekli yardımlar yaptığını, üyelerin bunları iyi takip edip yararlanmalarını önerdi.

Başkan Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansına Malatya TSO olarak hazırladığımız projelerimiz vardı. 22 trilyona yakın. Önümüzdeki dönemde bunları bekliyoruz. Bakanlığın bütçesinde geçmesi durumda faaliyetlerimizi Malatya’da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Sadıkoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak katkısıyla devlet destekli alacak sigortası halk sigortasıyla ilgili yapmış olduğumuz bir sunum vardı. Bu gerçekten devrim niteliğinde bir çalışma idi. İnşallah sonuçlarını alacağız “ şeklinde konuştu.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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