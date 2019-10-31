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Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkanı Çınar, çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çırmıktı'mızın geçmişten bugüne kadar gelen zenginliklerini farklı ve dikkat çekici yatırımlarla tüm dünyanın beğenisine sunacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkanı Çınar, çalışmaları yerinde inceledi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çırmıktı’mızın geçmişten bugüne kadar gelen zenginliklerini farklı ve dikkat çekici yatırımlarla tüm dünyanın beğenisine sunacağız.” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıktı Hıroğlu mahallesindeki Tarihi Tescilli Evlerin Restorasyon Projesi ile Terzi Deresinde devam eden yenileme, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.
İlçenin, sosyal, kültürel, tarihsel ve medeniyet ruhuna yakışacak projelerle var olan zenginlikleri ön plana çıkarmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turizme kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. İlçemizin her noktası ayrı bir değer taşırken, bu güzellikleri aslına uygun olarak restore ederek günümüzden gelecek kuşaklara taşınmasına ayrı bir önem veriyoruz. Kendi içerisinde çok farklı bir tarihsel ruh ve medeniyeti barındıran, yöresel lezzetleri ve kadirşinas insanlarıyla herkesin mutlaka görmesi gereken bir bölge olan Çırmıktı’mızın bu zenginliklerinin daha fazla tanınması için yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde yer alan Tarihi Tescilli Evlerimizi Butik Otel, Millet Kıraathanesi, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi, yöresel ürünlerin hem satışının hem de tanıtımının yapılacağı mekânlara dönüştürerek yerli ve yabancı turizme kazandırmak adına büyük bir mesafe aldık” ifadelerini kullandı.
Butik Otelin restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanırken, diğer binalardaki restorasyon çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Çınar, "Tarihi Tescilli Konaklarımız hizmete girdiği andan itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına yürekten inanıyorum, çünkü her yönüyle ilçemizin tarihsel ruhuna ve kültürüne yakışan, tüm zenginliklerimizi ön plana çıkaracak bir tasarımla burayı hizmete sunacağız. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayabilecek fonksiyonel özelliklere sahip olacak Konaklarımız yaşayan tarihimizin en güzel yansıması olacaktır. Bununla birlikte ‘Lezzet Vadisi’ projemiz kapsamında bu bölgeye has kahvaltılıkları, etli ve sulu yemeklerimizi gastronomi dünyasına kazandırmak için farklı projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Çırmıktı ile Gündüzbey Yeşilkonaklarımızda açtığımız ehram dokuma, biçki, dikiş nakış, halı dokuma ve seramik çini işlemeciliği gibi kurslarımız sayesinde bölgemizin kendisine has el sanatlarını yaşatıyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle birlikte aslına uygun olarak restore ettirdiğimiz Tarihi Kebir Camimiz, iç ve dış tasarımıyla bölgemize farklı bir güzellik kazandırmıştır. Keza Gündüzbey mahallemize her yönüyle modern ve nezih alanlara sahip sosyal yaşam alanı kazandırmak için projemizi tamamladık, bu bölgemizdeki trafik yükünü hafifletmek adına yeni dönem vaatlerimizden olan 61 araçlık otopark projemizi tamamladık. Kadim Çırmıhtı'mızın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahin tepesi Sosyal Tesislerimizi 'Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projemizle turizme kazandıracağız. Farklı bir mimari bakış ve tasarımla baştan aşağıya yenilenerek hizmete girecek olan tesislerimiz, bölgedeki canlılığı artırarak ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşam düzeyine önemli değerler katacaktır, bu değerli proje içinde hazırlıklarımız sürmektedir" şeklinde konuştu.
Kebir Camisinin yan tarafında ki Terzi Deresindeki peyzaj yenileme, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerine parmak basan Çınar, “ Kanalımızın etrafında bulunan yürüyüş alanlarının daha aktif olabilmesi, hareketlenmesi ve vatandaşlarımızın burayı daha fazla tercih etmesi için kanal dekoratif uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu ve benzeri diğer projelerimiz ve hizmetlerimizle kadim Çırmıktımızı top yekün ayağa kaldırıp, kendi içerisindeki eşsiz zenginliklerini tüm dünyanın beğenisine sunmuş olacağız. Yatırımlarımızla hem ilçemizin tarihsel geçmişini ve kadim medeniyetini ön plana çıkartmış olacağız hem de kent ekonomisine de katkı sunmuş olacağız. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemizi ziyaret edecek olan yabancı turistler ve gurmeler, Yeşilyurt ile bu vesileyle tanışmış olacak ve tüm güzelliklerimizi bire bir yaşayacaktır" dedi.

MALATYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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