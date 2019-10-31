Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu

2427 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen UIPM 2019 Dünya BiathleTriathle Şampiyonasında Türkiye Milli Pentatlon Takımı adına yarışan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Neva Naz Güvenç 3.01 derecesi ile dünya 4.’sü oldu.

Genç sporcunun başarısı Malatya'da coşkuyla karşılandı. Neza Naz Güvenç ilk açıklamasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yağtığını ve dereceye girdiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise elde edilen başarıyla ilgili olarak yağtığı açıklamada, "Sporcumuz Neva Naz Güvenç’i, antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Malatyamızı sevince boğan kardeşimiz inşallah daha büyük başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam eder" diye konuştu.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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