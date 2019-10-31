Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta, sahte içki satışı ve üretiminin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
MALATYA
31 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:22
- GÜNEŞ 06:44
- ÖĞLE 12:15
- İKİNDİ 15:10
- AKŞAM 17:37
- YATSI 18:54