Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta, sahte içki satışı ve üretiminin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.