Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel bir çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali katılmadı. Chaalali'nin en az 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

MALATYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:53

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