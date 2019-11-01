İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kutlama kapsamında, mehteran takımı gösterisi ile müzik konseri düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle mehteran takımı üniversite kampüsünde konser verdi.

Konsere Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Mehteran Konserini İnönü Üniversitesi Mehteran Başı Kenan Oktay yönetti. Bu arada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Orkestra ve Korosu tarafından konser düzenlendi.

Konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, 7. Ana Jet Üstü Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kambur, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik’in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Koro Şefi Prof. Dr. Ersan Çiftçi yönetiminde 140 kişilik koro, 10 eseri seslendirdi.

İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Koru Şefi Ersan Çiftçi’ye orkestraya, öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde çok anlamlı eserlerin seslendirildiğini vurgulayan Kızılay, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için Türkiye’ye bir marş hediye etmek istediklerini belirterek, Yüzüncü Yıl Marşı Şiir Yarışması’nda birinci olan şiirin bu maksatla İnönü Üniversitesi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Server Acim tarafından bestelendiğini söyledi. Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde bu marşı dinlediklerini dile getirip, marşın, sosyal medyadan başlayarak yayılmasını ve dilden dile dolaşmasını umut ettiğini ifade etti. Rektör Kızılay, ayrıca tedavi görmekte olan Yüzüncü Yıl Marşı’nın bestecisi Prof. Dr. Server Acim’e acil şifalar diledi.

Konser sonunda orkestra şefine plaket, üyelerine çiçek verildi.

MALATYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:23

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