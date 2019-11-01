205 gram kubar esrar yakalandı

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Malatya’da, 205 gram Kubar Esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisinin alınmasına müteakip, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 205 gram Kubar Esrar maddesi, bir adet kova diye tabir edilen uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:23

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