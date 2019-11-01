Bacadan çıkan yangın korkuttu

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Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.

Kavaklıbağ Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde U.U’ya ait bir mangalcı lokanta işyerinde bacadan çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangından sonra olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.

MALATYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:23

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