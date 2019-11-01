Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsmail Kahraman'a fahri doktora unvanı verildi Kahraman: “Cenab-i Hak bizi büyük bir badireden ...

İHA

27. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafında fahri doktora unvanı verildi.
Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen “Fahri Doktor Tevdi Töreni “ne, İsmail Kahraman'ın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkci, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, akademisyenler, bürokratlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Törenin açılış konuşmasın yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,” Üniversitemizin adını gururla taşıdığı Turgut Özal, bir toplumun serbest düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, serbest teşebbüs hürriyeti esas alındığı takdirde gelişeceğine inanıyordu. Merhum Özal bu 3 prensibe çok önem veriyordu; Serbest düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, serbest teşebbüs hürriyeti. Bu bakımdan; sivil toplum kuruluşları toplum ve ülke yararına çalıştıkları sürece, toplumun önünde birer gönüllü lokomotiflerdir. Sivil toplumun güçlüyse, demokrasi güçlüdür. Sivil toplum güçlüyse, ülke güçlüdür. Toplumdaki değişim ve yenilemeye sivil toplum öncülük edebilir” dedi.
FETÖ terör örgütü gibi yapılanmalara karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmak zorunda olduklarını dile getiren Karabulut, ”Düşüncesi ve dünya görüşü ne olursa olsun; milli ve yerli duruşu olanlar, vatan ve bayrak sevdası olan sivil toplum kuruluşları her zaman toplumda karşılık bulacaklardır. Bu nedenle ülkemizi uçuruma sürükleyen, bu milletin silahını bu millete çeviren, FETÖ terör örgütü gibi yapılanmalara da her zaman uyanık ve dikkatli olmak zorundayız” diye konuştu.

“Gençlik ve geleceğimiz” konulu bir konuşma yapan İsmail Kahraman Türkiye’deki öğrenci sayısının 143 ülkenin nüfusunu geçmiş olduğunun ifade ederek,” Bilindiği gibi; gençlik her ülkenin geleceğidir. Yarının idarecileri ve ülkesinin yükünü taşıyacak olanlar, bu günün gençleridir. Nüfus kalkınmanın itici gücüdür ve nüfus artışı teşvik edilmelidir. Dünün nüfus planlaması yapan ülkeleri bugün hatalarını anladılar ve genç nüfusu arttırmanın gayreti içindedirler. Genç nüfus oranımızın yüksekliği, en büyük zenginliğimizdir. Yaş dilimleri konusunda değişik gruplandırmalar var. Unesco 15 ila 25 yaş arasını, birleşmiş milletler ise, 12 ila 24 yaş arasını gençlik olarak benimsemiştir. Dünya sağlık örgütü ise, kulağa hoş gelen bir gruplandırma yapmış; sıfır ila 17 yaş arasını ergen, 18 ila 65 yaş arasını genç, 66 ila 79 yaş arasını orta yaş, 80 ila 99 yaş arasını ise yaşlı olarak kabul ediyor. Türkiye'mizdeki öğrenci sayısı 143 ülkenin nüfusunu geçmiş durumdadır” diye konuştu.

“Cenabi Hak bizi büyük bir badireden kurtardı”
15 Temmuz 2016 yapılan hain kalkışmanın bir darbe olmadığı işgal hareketi olduğunu vurgulayan Kahraman,” 1960’da gerçekleşen ilk darbe ile 2016 yılı arasında gizli açık teşebbüs halinde kalmış veya harekete geçilmiş 16 tane darbe teşebbüsü var. Ben ona darbe teşebbüsü demiyorum. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür, darbe değil. Gördüğümüz darbelerden muvaffak olanlar kadroyu değiştiriyorlar. Kadro değiştiren hadiseler darbedir, bütün sistemi değiştiren sosyal yada hukuki hareketlerde ihtilaldir. Ama darbe idarecileri değiştirir. O yüzden 1960 darbedir, 7182 bunlar darbelerdir. 15 Temmuz 2016 ise işgal hareketidir, işgal teşebbüsüdür. Ve o gece önlenmemiş olsaydı hareket, Türkiye bugün Suriye’ydi. Bütün devletler ‘Yok NATO ortağıyım, yok komşuyum, ne oluyor ya yardıma geldim’ diyerek konuşacaktı. Hudutlarımızda Deaşistan, Kürdistan, Ermenistan devletleri kurulacaktı. Cenabi Hak bizi büyük bir badireden kurtardı” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardında Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafında İsmail Kahraman’a Fahri Doktora Unvanı belgesi takdim edildi.

MALATYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve Türkiye” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER “İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve ...
Bacadan çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bacadan çıkan yangın korkuttu
İyi Tarım Uygulamaları sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER İyi Tarım Uygulamaları sertifika töreni düzenlendi
205 gram kubar esrar yakalandı
YEREL HABERLER 205 gram kubar esrar yakalandı
İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını ...
Malatyalı bisikletçilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Malatyalı bisikletçilerden büyük başarı
Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 3 puan
Malatya'daki cinayet anı kamerada
YEREL HABERLER Malatya'daki cinayet anı kamerada
Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
MATÖV istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MATÖV istişare toplantısı yapıldı
Malatya’da kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da kaçak alkol ele geçirildi
MHP’li Fendoğlu’ndan ‘VAR’ çıkışı
YEREL HABERLER MHP’li Fendoğlu’ndan ‘VAR’ çıkışı
Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu
Beylerderesi göletine 10 bin sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Beylerderesi göletine 10 bin sazan bırakıldı
Bakan Albayrak’tan AK Parti’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan AK Parti’ye ziyaret
Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkanı Çınar, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkanı Çınar, çalışmaları ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Esrar ve silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Esrar ve silahlar ele geçirildi
Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları sevindirdi
YEREL HABERLER Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları sevindirdi
Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz
YEREL HABERLER Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında ...
Hükümlü, tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Hükümlü, tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X