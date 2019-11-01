"Battalgazi’nin derinliklerinden gelen tarih: Arslantepe" sergisi ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Battalgazi’nin derinliklerinden gelen tarih: Arslantepe" sergisi ilgi gördü

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi, 'Battalgazi'nin Derinliklerinden Gelen Tarih Arslantepe' temasıyla açtığı sergi ilgi gördü.

"Battalgazi’nin derinliklerinden gelen tarih: Arslantepe" sergisi ilgi gördü

Malatya Battalgazi Belediyesi, ‘Battalgazi’nin Derinliklerinden Gelen Tarih Arslantepe’ temasıyla açtığı sergi ilgi gördü.
Battalgazi Belediyesi, ‘Battalgazinin Derinliklerinden Gelen Tarih Arslantepe’ temasıyla Malatya Park AMV’de bir sergi açtı. Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmaları sonrasında çıkan Mühür ve Orthostat figürlerinden esinlenerek oluşturulan seramik formların ve Orta Tunç döneminden çıkmış seramik yüzeylerin üzerindeki geometrik biçimlerden esinlenerek üretilen sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi, sanatseverler tarafından ilgi gördü.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, serginin amacının geçmiş olan bir medeniyeti, tarihi ve kültürlere adanmış ömürleri insanlığa sunmak olduğunu ifade ederek, sergiye gösterilen ilgiden bir hayli memnun olduklarını belirtti.
Battalgazi’nin kültürel zenginliklerini dışarıya tanıtma adına gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Güder, “Önceleri Battalgazi’yi tarif ederken Anadolu’yu Anayurt yapan bir merkez olarak ifade ediyorduk. Şuan bu sloganımızı Büyükşehir’e taşıdık. Bizim Battalgazi’deki sloganımız ‘Medeniyetin Kalbi’ Medeniyetin Kalbi sloganımızı oluştururken esinlenmiş olduğumuz yer Arslantepe Höyüğü’dür. Geçmiş dönemlerde 5 Bin yıllık insanların yaşam şekilleri oluşturmuş oldukları kültürler ve bu kültürlerin günümüze taşınması adına Arslantepe’de çıkan eserlerimizi gerek Malatya’mızda gerek dışarıda tanıtma adına birtakım destinasyonlar yapıyoruz. Dünya kültürel mirasına mal olabilecek bir kültüre, mekana sahip olmamız ve bu mekanı da dünya kültür mirasına dahil etmemiz dünya insanlığına tanıtmak amacı ile bu tür sergilerimizi önemsiyoruz. Sergimizin resmi açılışı dün yapıldı. Bizlerde bugün sergimizi ziyaret ediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nde yapılan hizmetlerin ön çalışmaların bir tanesini de Malatya park AVM’de gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.
Arslantepe vasıtasıyla diğer kültürel mirasın da dunya turizmine kazandırılacağını vurgulayan Güder, "Arslantepe’de kral Tarhunza heykelimiz, aslan heykelimiz diğer figürlerimiz ile burada Malatya’yı ziyaret eden insanlara Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaları sergilemek istedik. Amacımız bir açık hava müzesi halinde olan Battalgazi’mizin kültürel zenginliklerini dışarıya tanıtma çalışmalarımızı dur durak bilmeden devam ettiriyoruz. Amacımız; insanlara geçmiş olan bir medeniyeti, tarihi, kültürleri ve adanmış ömürleri burada insanlığa sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak Kültür Müdürlüğü olarak bu çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızla eğitmen ve öğretici arkadaşlarımızla bunları figüre etmek resmetmek, bazı yerlere nakşetmek ve belki bunların orijinallerini taşımanın çok zor olduğu bir zaman diliminde, en azından destinasyonlarda böyle sergilerde el çalışmaları, el sanatlarıyla bölgemize tanıtma amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.
Arslantepe Höyüğü’nün, Malatya, Türkiye ve Dünya için çok önemli bir yer olduğuna işaret eden Güder, daha sonra özetle şunları söyledi:
"Bu mekanı dünya turizmine ve dünya kültürüne katkı sunmak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, dünya kalıcı miras listesine dahil edilmiş oldu. Daha sonrasında 2019’da yapılmış olan bir müracaat sonrasında bunun kalıcı listeye alınması ve bu kalıcı listede hak ettiği değere yere taşınması amacıyla müracaatımız vardı. Yaklaşık bir ay önce ICOMOS’dan gelen uzman heyet ve Malatya’mızda ki üniversite hocalarımız ile yapılan çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve eksiklikleri daha öncesinde yapılması istenen çalışmaları görmek için Malatya’mıza Battalgazi’mize teşrif ettiler. Yapmış oldukları çalışmalar neticesinde arzulanan seviyenin yakalandığı gözlendi. Battalgazi olarak şuan beklentimiz inşallah uzman heyetin sunduğu raporun sonuçlandırılması ve kalıcı listeye alınması. Battalgazi Belediyesini öncülüğünde gerek Valiliğimiz olsun gerek İl Kültür Müdürlüğümüz olsun gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun bütün ortak paydaşlar olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Liste açıklandığı taktirde finansman noktasında da gerek Belediyeler gerekse Valiliğimiz olsun gerekli finansmanı karşılayacaktır. Şunu da ifade edeyim, oradaki koordinat tarafından bize söylenen cümle şuydu. Listeye alınması önemli ama listeye alındıktan sonra listede kalması için çalışmaların yapılmasının daha önemli olduğu ifade edilmişti. Bizde bu bağlamda çalışmalarımızı yaptık.”

MALATYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ekmekte Hijyen Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Ekmekte Hijyen Eğitimi verildi
Yeşilyurt Belediyesi’ne "Sıfır Atık" ödülü Başkan Çınar, ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Bin 359 belediye arasında ilk 5’e girmek büyük bir onur"
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’ne "Sıfır Atık" ödülü Başkan ...
Kuluncak’a atık su arıtma tesisi yapılacak
YEREL HABERLER Kuluncak’a atık su arıtma tesisi yapılacak
İsmail Kahraman'a fahri doktora unvanı verildi Kahraman: “Cenab-i Hak bizi büyük bir badireden kurtardı”
YEREL HABERLER İsmail Kahraman'a fahri doktora unvanı ...
“İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve Türkiye” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER “İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve ...
Bacadan çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bacadan çıkan yangın korkuttu
İyi Tarım Uygulamaları sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER İyi Tarım Uygulamaları sertifika töreni düzenlendi
205 gram kubar esrar yakalandı
YEREL HABERLER 205 gram kubar esrar yakalandı
İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını ...
Malatyalı bisikletçilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Malatyalı bisikletçilerden büyük başarı
Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 3 puan
Malatya'daki cinayet anı kamerada
YEREL HABERLER Malatya'daki cinayet anı kamerada
Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
MATÖV istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MATÖV istişare toplantısı yapıldı
Malatya’da kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da kaçak alkol ele geçirildi
MHP’li Fendoğlu’ndan ‘VAR’ çıkışı
YEREL HABERLER MHP’li Fendoğlu’ndan ‘VAR’ çıkışı
Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu
Beylerderesi göletine 10 bin sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Beylerderesi göletine 10 bin sazan bırakıldı
Bakan Albayrak’tan AK Parti’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan AK Parti’ye ziyaret
Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkanı Çınar, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkanı Çınar, çalışmaları ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X