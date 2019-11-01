"Battalgazi’nin derinliklerinden gelen tarih: Arslantepe" sergisi ilgi gördü

Malatya Battalgazi Belediyesi, ‘Battalgazi’nin Derinliklerinden Gelen Tarih Arslantepe’ temasıyla açtığı sergi ilgi gördü.

Battalgazi Belediyesi, ‘Battalgazinin Derinliklerinden Gelen Tarih Arslantepe’ temasıyla Malatya Park AMV’de bir sergi açtı. Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmaları sonrasında çıkan Mühür ve Orthostat figürlerinden esinlenerek oluşturulan seramik formların ve Orta Tunç döneminden çıkmış seramik yüzeylerin üzerindeki geometrik biçimlerden esinlenerek üretilen sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, serginin amacının geçmiş olan bir medeniyeti, tarihi ve kültürlere adanmış ömürleri insanlığa sunmak olduğunu ifade ederek, sergiye gösterilen ilgiden bir hayli memnun olduklarını belirtti.

Battalgazi’nin kültürel zenginliklerini dışarıya tanıtma adına gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Güder, “Önceleri Battalgazi’yi tarif ederken Anadolu’yu Anayurt yapan bir merkez olarak ifade ediyorduk. Şuan bu sloganımızı Büyükşehir’e taşıdık. Bizim Battalgazi’deki sloganımız ‘Medeniyetin Kalbi’ Medeniyetin Kalbi sloganımızı oluştururken esinlenmiş olduğumuz yer Arslantepe Höyüğü’dür. Geçmiş dönemlerde 5 Bin yıllık insanların yaşam şekilleri oluşturmuş oldukları kültürler ve bu kültürlerin günümüze taşınması adına Arslantepe’de çıkan eserlerimizi gerek Malatya’mızda gerek dışarıda tanıtma adına birtakım destinasyonlar yapıyoruz. Dünya kültürel mirasına mal olabilecek bir kültüre, mekana sahip olmamız ve bu mekanı da dünya kültür mirasına dahil etmemiz dünya insanlığına tanıtmak amacı ile bu tür sergilerimizi önemsiyoruz. Sergimizin resmi açılışı dün yapıldı. Bizlerde bugün sergimizi ziyaret ediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nde yapılan hizmetlerin ön çalışmaların bir tanesini de Malatya park AVM’de gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Arslantepe vasıtasıyla diğer kültürel mirasın da dunya turizmine kazandırılacağını vurgulayan Güder, "Arslantepe’de kral Tarhunza heykelimiz, aslan heykelimiz diğer figürlerimiz ile burada Malatya’yı ziyaret eden insanlara Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaları sergilemek istedik. Amacımız bir açık hava müzesi halinde olan Battalgazi’mizin kültürel zenginliklerini dışarıya tanıtma çalışmalarımızı dur durak bilmeden devam ettiriyoruz. Amacımız; insanlara geçmiş olan bir medeniyeti, tarihi, kültürleri ve adanmış ömürleri burada insanlığa sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak Kültür Müdürlüğü olarak bu çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızla eğitmen ve öğretici arkadaşlarımızla bunları figüre etmek resmetmek, bazı yerlere nakşetmek ve belki bunların orijinallerini taşımanın çok zor olduğu bir zaman diliminde, en azından destinasyonlarda böyle sergilerde el çalışmaları, el sanatlarıyla bölgemize tanıtma amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Arslantepe Höyüğü’nün, Malatya, Türkiye ve Dünya için çok önemli bir yer olduğuna işaret eden Güder, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Bu mekanı dünya turizmine ve dünya kültürüne katkı sunmak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, dünya kalıcı miras listesine dahil edilmiş oldu. Daha sonrasında 2019’da yapılmış olan bir müracaat sonrasında bunun kalıcı listeye alınması ve bu kalıcı listede hak ettiği değere yere taşınması amacıyla müracaatımız vardı. Yaklaşık bir ay önce ICOMOS’dan gelen uzman heyet ve Malatya’mızda ki üniversite hocalarımız ile yapılan çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve eksiklikleri daha öncesinde yapılması istenen çalışmaları görmek için Malatya’mıza Battalgazi’mize teşrif ettiler. Yapmış oldukları çalışmalar neticesinde arzulanan seviyenin yakalandığı gözlendi. Battalgazi olarak şuan beklentimiz inşallah uzman heyetin sunduğu raporun sonuçlandırılması ve kalıcı listeye alınması. Battalgazi Belediyesini öncülüğünde gerek Valiliğimiz olsun gerek İl Kültür Müdürlüğümüz olsun gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun bütün ortak paydaşlar olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Liste açıklandığı taktirde finansman noktasında da gerek Belediyeler gerekse Valiliğimiz olsun gerekli finansmanı karşılayacaktır. Şunu da ifade edeyim, oradaki koordinat tarafından bize söylenen cümle şuydu. Listeye alınması önemli ama listeye alındıktan sonra listede kalması için çalışmaların yapılmasının daha önemli olduğu ifade edilmişti. Bizde bu bağlamda çalışmalarımızı yaptık.”

MALATYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:23

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