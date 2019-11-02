Usta-Çırak sohbetleri programı düzenledi

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Ek Binasında (İİBF) Girişimcilik Topluluğu’nun düzenlediği UstaÇırak Sohbetleri’nin konuğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz oldu.

Konferansa, Gündüz’ün yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Başkanı Harun Paşahan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Başkan Yardımcısı Hilal Topsöğüt, girişimci Fatih Güneş, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Gündüz konuşmasında, özgeçmişinden bahsetti ve ticaret tecrübelerini konuklarla paylaştı. Ticaret ve girişimcilik hayatındaki dönüm noktalarına değinen Gündüz, girişimci adaylarına tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz konuşmasının sonunda genç girişimci adaylarının sorularını yanıtladı.

MALATYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

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