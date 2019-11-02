Malatya merkeze yılın ilk karı yağdı

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Malatya’da şehir merkezine yılın karı Beydağı’na düştü. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında da hissedilir bir düşüş yaşandı.

Kasım ayıyla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, Baydağı’nın zirvesine yılın ilk karı düştü. Sabah saatlerinde Beydağı’nın yüksek kesimlerine yağan kar, öğlen saatlerinde ise tamamen eridi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

Önceki gece yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı ile Beydağı beyaza bürünürken hava sıcaklığında da düşüş yaşandığı gözlendi.

MALATYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

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