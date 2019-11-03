Arguvan’da "diyabet" konulu toplantı düzenlendi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde düzenlenen 'diyabet' konulu toplantıda konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Türkiye genelinde şehirlere göre diyabet hastalığının en dazla olduğu şehrin Malatya olduğunu söyledi.

Arguvan Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Türkiye Diyabet Vakfı tarafından Malatya'nın Arguvan ilçesinde, '2020'ye Doğru Diyabet ve Komplikasyonların Tedavisine Güncel Bakış' toplantısı düzenlendi.

Arguvan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. İbrahim Şahin ile çok sayıda Arguvanlı katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, dışarıda yapılan şeker ölçümlerde şekerine baktıranların yarısından fazlasının diyabet hastası olduğunu belirterek, "Diyabet hastalığını önümüzdeki yıllarda çok daha fazlaya duyacaksınız. Son olarak Türkiye genelinde şehirlere göre diyabet hastalığının en dazla olduğu şehir neresidir? Size söyleyeyim, Malatya'dır. Bundan önce Gaziantep'ti. Son yapılan uluslararası standartlarda diyabet oranı en yüksek olarak Malatya'dır. Diyabet sadece bizde değil, dünyada da fazla ama şimdi Türkiye'de dünya ortalamasının 3 katı fazla ve her 10 yılda bir yüzde 100 oranında artıyor" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay ise ‘Diyabete güncel bakış’ kongresi için Arguvan’da olduklarını belirterek “TURDEPII çalışması Ülkemizde iller arasında Malatya’nın en yüksek diyabet oranına sahip olduğunu gösterdi. Şehrimizde şeker hastalığına yönelik çalışmaları hep birlikte yapmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’da, böylesine toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir konunun Arguvan’da ele alındığı için katılımcılara teşekkür ederek, konukları Arguvan’da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MALATYA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:25

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