Mutlu günlerinde kayısı ikramı

Okul arkadaşlıklarını evliliğe dönüştüren genç çiftler, bu mutlu günlerinde davetlilere kuru kayısı ikram ettiler.

Malatyalı olan ancak Konya Selçuk Üniversitesi’ni bitirip Maden Mühendisi olan Burak Abacı, aynı üniversiteden arkadaşı olan iç mimar Tuğçe Turancı ile nişanlandı. Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir salonda düzenlenen nişan törenine, Malatya ve Konya ile birçok il’den davetliler iştirak ederken, davetlilere Malatya’dan götürülen kuru kayısılar ikram edildi.

Nişan yüzüklerini takan Nihat Abacı ise, genç çiftlere hayatları boyunca 4 S’yi unutmamalarını tavsiye edip, "Sevgi, Saygı, Sabır ve Sadakat" diyerek, ömür boyu mutluluklar diledi.

MALATYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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