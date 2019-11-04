Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası düzenlendi. Turnuva kapsamında 2130 Ekim tarihleri arasında il birinciliği müsabakaları yapılırken, 47 Kasım 2019 tarihleri arasında ise Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya’da düzenleniyor. Malatya’da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Birinciliği turnuvalarında bölge birincisi olan takımlar Öğretmenler Günü Haftasında Ankara'ya giderek Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecekler.

Salon futbolu (futsal),3X3 basketbol ve voleybol branşlarında yarışacak olan Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasına Malatya, Ağrı, Tunceli, Kars, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Iğdır illerinin temsilcileri katılıyor.

MALATYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:32

YATSI 18:50

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