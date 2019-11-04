Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Türkiye 2’ncisi oldu

Türkiye Modern Pentlatlon Fedarasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen şampiyonaya Malatya Mercan Spor Kulübü sporcusu olarak katılan İrem Su Kocaoğlan, yapılan uıpm’in yarış takviminde olan Global LaserRun yarışlarında Türkiye 2’ncisi oldu.

Mercan Spor Kulübü milli takım antrenörü Rüstem Pelit, yaptığı açıklamada, "Sporcumuzu tebrik ediyorum. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Haftanın yedi günü spor ve okulu bir arada götürüyoruz. Hedefimiz uluslar arası müsabakalar da da derece yapmaktır. Bu anlamda bizden desteğini esirgemeyen Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan’a teşekkür ediyorum" dedi.

Mercan Spor Kulübü sporcusu İrem Su Kocaoğlan ise yaptığı açıklamada, "Aldığım bu madalyayı benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan’a sonra okul müdürümüze ve antrenörüm Rüstem Pelit’e armağan ediyorum” diye konuştu.

MALATYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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