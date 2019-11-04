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‘TOURIBOOST’ projesine Arslantepe de dahil edildi

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü'nün Malatya için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de yürütülen 'TOURIBOOST' projesi ile Arslantepe Höyüğü, ziyaretçi anlamında hak ettiği değeri görecektir" dedi.

‘TOURIBOOST’ projesine Arslantepe de dahil edildi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü’nün Malatya için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de yürütülen ‘TOURIBOOST’ projesi ile Arslantepe Höyüğü, ziyaretçi anlamında hak ettiği değeri görecektir” dedi.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kodolanji Janos Üniversitesi, Stichting PRİME, ınEuropa ve ARTIFACTORY ortaklığıyla yürütülen ‘TOURIBOOST’ projesine Battalgazi İlçesi sınırlarında bulunan Arslantepe Höyüğü de dahil edildi. Erzincan’ın Kemaliye İlçesi, Tunceli Munzur Çayı, İstanbul Surları, Elazığ Harput ve son olarak Malatya Arslantepe Höyüğü’nde içinde bulunduğu ‘TOURIBOOST’ projesi ile 5 ildeki Turizm alanları birden fazla çalışma ile Dünya’ya tanıtılacak. Projeyi değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımı adına projenin önemine vurgu yaptı. Arslantepe’nin Dünya için önemli bir miras olduğunu belirten Başkan Güder, bu mirasa herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Güder, “Bizim Battalgazi’deki sloganımız ‘Medeniyetin Kalbi’ Medeniyetin Kalbi sloganımızı oluştururken esinlenmiş olduğumuz yer Arslantepe Höyüğü’dür. Battalgazi Belediyesi tarafından 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda hazırlanıp ilgili bakanlık aracılığı ile UNESCO’ya teslim edilen ve tarihi dip derinliği M.Ö 5 bin’li yıllara dayanan Arslantepe’nin Dünya Kültür Miras Listesine girmesini bekliyoruz. Bilindiği üzere Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman heyet çalışmalarını tamamlamıştı. Aslantepe Höyüğü Malatya, Türkiye ve Dünya için çok önemli bir yerdir. Böylesine önemli bir merkezi insanlarımıza tanıtmak gereklidir. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kodolanji Janos Üniversitesi, Stichting PRİME, ınEuropa ve ARTIFACTORY ortaklığıyla yürütülen ‘TOURIBOOST’ projesine Arslantepe Höyüğü’de dahil edildi. Bu proje ile 5 turistlik alanın tanıtımı yapılacak. Arslantepe Höyüğü’de bunlardan bir tanesi. Görsel olarak tanıtımın yanı sıra buraya Dünya’nın dört bir yanından turistler getirilecek. Buda Arslantepe’nin ziyaretçi anlamında hak ettiği değeri sonunda görmesini sağlayacaktır. Arslantepe, kültürel ve sanatsal miras için bir anahtar güdümünde. Arslantepe bizim ortak mirasımız ve bu mirasa hepimizin sahip çıkması lazım. Özellikle Arslantepe vasıtasıyla, diğer kültürel miraslarımızı da dünya turizmine katkı sunmak amacıyla hizmete sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

MALATYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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