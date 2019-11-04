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Başkan Çınar, ödüllü sıfır atık projesini tanıttı

İHA

Hayata geçirdiği çevreci projelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık Yerel Yönetim' başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi'nde, Başkan Mehmet Çınar, ödüllü projeleri tanıttı.

Başkan Çınar, ödüllü sıfır atık projesini tanıttı

Hayata geçirdiği çevreci projelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi’nde, Başkan Mehmet Çınar, ödüllü projeleri tanıttı.
1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Geri Dönüşüm Aracı projeleriyle ülke çapındaki bin 359 belediye arasında ilk 5’e giren Yeşilyurt Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülü verildi. İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde Başkan Mehmet Çınar, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.
Başkan Çınar, bugün ise ödüle layık görülen projelerden biri olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinde tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile basın mensupları katıldı.
Böylesine bir ödüle layık görüldükleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çınar, büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan Yeşilyurt’un her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde de hak ettiği konuma ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almanın da ayrı bir gururunu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Çevre ve doğaya sahip çıkan, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakma noktasında geride bıraktığımız 5,5 yıllık dönemimizde çok güzel, verimli hizmetlerde bulunduk. Her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde de Malatya’mızı, Yeşilyurt’umuzu ve hemşerilerimizi layıkıyla temsil etmekten ayrı bir onur duymaktayız. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında Türkiye genelindeki bin 359 belediye arasında ilk 5’e girip, ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülüne layık görülmek bizi onurlandırmıştır. Çevre hizmetlerimizi bu özel ödülle taçlandırmış olduk. Her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde rüştümüzü ispat ettik ve Yeşilyurt’umuzun adını tüm Türkiye’ye duyurduk” dedi.
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ile 1. sınıf Atık Getirme Merkezi’ni bölgeye kazandırdıklarını dile getiren Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Geri Dönüşüm Evleri ve Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla, ‘Kalemmatik’, ‘Florasanlar Atık Kutularına’ ve ‘Yok Artık’ projelerimizle, yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarımızla, okullara, sitelere ve kurumlara yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularımızla, okullardaki eğitim programlarımız ve atık pil toplama faaliyetlerimizle Yeşilyurt’u örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli hazine temiz bir çevredir. Çevre yatırımlarında yakaladığımız başarıyı sürdürmek adına çalışmalarımızı artıracağız. Ödüllendirilen çevre hizmetlerimizle hem çevremizi zararlı atıklardan temizliyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla sahiplenen ve destekleyen yerel bir yönetim olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bin 359 belediye arasında ilk 5’e girmek kolay bir iş değildir. Biz bunu hep birlikte başardık. Çevresel projelerimizin başarıyla hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Başkanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere emek ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yaptıkları yayınlarla Yeşilyurt Belediyemizin bu başarısını tüm dünyaya duyuran yerel ve ulusal medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, sosyal medya ağları üzerinden bu başarımızı takipçileriyle paylaşan hemşerilerimize ve doğaseverlere de saygılarımı sunuyorum.”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmaların ardından toplantıya katılan Milletvekilleri ve basın mensuplarını Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerini gezdirip, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

MALATYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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