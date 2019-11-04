Esenlik 40. Şubesi Bostanbaşı’nda açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Marketler zincirine bir yenisi daha eklendi. Bostanbaşı Cadde Şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile bazı vakıf, dernek, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esenlik Bostanbaşı Cadde Şubesi açılışı ile ilgili selamlama konuşması yapan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Destan şehri Malatya'nın öz sermayesi olan Esenlik elde ettiği gelirleri hemşehrileri ile paylaşmayı kültür haline getirmiştir. Esenlik olarak tüm marketlerimiz ile büyümeye devam edip vatandaşlarımıza hizmet etmenin her daim haklı gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın talebi, bizlerinde fizibilite çalışması sonrasında gerek görülen bölgelere market açmaya gayret edeceğiz. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere, bizlerden desteğini esirgemeyen ve her zaman Esenlik Süper Marketlerden alışveriş yapan tüm Malatya halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Esenlik şirketimiz Malatya’mız ile özdeşleşmiş, Malatya ile bütünleşmiş bir şirketimiz. Esenlik Malatya’nın şirketidir. Sizin şirketinizdir. Esenlik’e sahip çıkmak Malatyalı hemşehrilerimizin asil görevidir. Esenlik Şirketinin de, hizmet noktasında en nitelikli, en kaliteli ve güler yüzle hizmet sunma mecburiyeti vardır" şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde zarar eden marketleri kapattıklarını ifade eden Gürkan, “Bu kapatma küçültme anlamında değil, yerine daha güzel ve daha yenisini, daha büyük mağazalar açmak içindir. Şirketler yüzde 100 oranında belediyemizin ortaklığıyla kurulmuş şirketlerdir. Bu şirketler kurulurken hem Malatya’da fiyat istikrarını temin ederken, müşteri memnuniyetini esas alırken bir taraftan da var olan kârını tekrardan Malatya’ya yatırım olarak dönüştürmesi amaçlanmıştır. Başka yerdeki olumsuz örnekleri kendimize olumlu örnek olarak almayacağız. Bu doğru bir değerlendirme değildir” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Bugün 40’ıncı şubesini açmakta olan ESENLİK şirketimizin açılışı için buradayız. Malatya için kurulduğu günden bugüne kadar gerçekten Malatya’mıza katma değer üreten bir firmamız. Kazandığı bütün geliri Malatya’mıza harcayan, Malatya’ya döndüren bir firmamız. Esenlik, Malatya’da belli bir fiyat dengesi tutmaya çalışan bir denge unsurudur" diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından kurdele kesilerek Esenlik Bostanbaşı 40’ıncı mağazası açılarak hizmete girdi.

Açılış sonrası protokol yeni marketi gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.

MALATYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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