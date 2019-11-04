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Gezici Çanakkale Müzesinin açılışı yapıldı

İHA

Malatya'da, Gezici Çanakkale Müzesinin açılışı yapıldı.

Gezici Çanakkale Müzesinin açılışı yapıldı

Malatya’da, Gezici Çanakkale Müzesinin açılışı yapıldı.
Yeşilyurt Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında, Çanakkale destanı ve ruhunu anlatan Gezici Çanakkale Müzesini Malatyalılarla buluşturdu.
13 Kasım akşamına kadar Malatya Park AVM’de gezilebilecek olan müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma eserler, mermiler, silahlar ve meteryallerin yanı sıra Çanakkale Savaşlarını anlatan dökümanlar ve yazılar sergileniyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gezici Çanakkale Müzesinin açılış törenine, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çanakkale Savaşlarında kullanılan savaş malzemelerinin yer aldığı özel müzeyi Malatyalılarla buluşturmaktan dolayı büyük bir onur yaşadıklarını söyledi. ‘Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale’ temasıyla açılan Gezici Çanakkale Müzesinde yer alan tarihi eserleri herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kültürel alanda farklı ve dikkat çekici hizmetlerimize bugün her yönüyle anlamlı, her yönüyle özel, her yönüyle ayrı bir kıymete sahip güzel bir etkinliği daha eklemenin gururunu yaşamaktayız. Bağımsızlık mücadelemizde bir dönüm noktası olan, yüz binlerce şehit verdiğimiz eşi benzeri bulunmayan Çanakkale destanını ve ruhunu, tüm yurdu karış karış gezerek anlatan Gezici Çanakkale Müzesini kıymetli hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale demek memleket demektir, Türkiye demektir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi aziz milletimiz için büyük bir anlam ifade ediyor. Vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olan Çanakkale, binlerce yıllık devlet geleneğinin ve millet olma bilincinin bir tezahürüdür. Ecdadımızın yedi düvele karşı büyük bir destan yazdığı Çanakkale, bu milletin asla esaret altında yaşayamayacağının en mükemmel ifadesidir. Çanakkale Destanı, sadece bir toprak mücadelesini değil, aziz milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakarlığını anlatıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Çanakkale destanı ve ruhunun hafızalarda canlı kalabilmesi için ‘‘Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale’ temasıyla böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktayız. Tüm hemşehrilerimizin müzemizdeki eşsiz eserleri görmelerini özellikler tavsiye ediyorum. Her yönüyle anlam ve duygu yüklü müzenin Malatya’ya gelmesinde desteklerini esirgemeyen başta Kültür Bakanlığımız olmak üzere Çanakkale 100.Yıl Derneğine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Çanakkale destanını herkesin en iyi şekilde bilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, müzeyi Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, sergideki eserleri inceledi.

MALATYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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