Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da üniversiteli ülkücüler, şehitliği ziyaret edip dualar okudu.

Malatya Ülkü Ocakları Üniversite birimi Mühendislik Fakültesi teşkilatının düzenlemiş olduğu "Ahde vefa imandandır" düsturu ile program düzenlendi. Canlarını bu vatana gözünü kırpmadan feda eden şehitler, Malatya Şehitliğinde ziyaret ve dualarla yad edip kabirlerini temizlediler.

Malatya Ülkü Ocakları üyelerinin zaman zaman böyle etkinlik düzenlemeye devam edecekleri kaydedildi.

MALATYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:32

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.