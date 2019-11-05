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Başkan Gürkan Darende’de ziyaret ve incelemelerde bulundu Başkan Gürkan: “Yönetimde bir fetihçi, bir ...

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ziyareti sırasında ilçe girişinde kurbanlar kesilerek karşılandı. Başkan Gürkan, Darende gezisine Kaymakamlık, Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Başkan Gürkan Darende’de ziyaret ve incelemelerde bulundu Başkan Gürkan: “Yönetimde bir fetihçi, bir de işgalci yönetici vardır”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ziyareti sırasında ilçe girişinde kurbanlar kesilerek karşılandı. Başkan Gürkan, Darende gezisine Kaymakamlık, Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende Kaymakamlığına yeni atanan Malik Çalışır’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Darende güzel ve güzide bir ilçemiz. Tarihi misyonu itibariyle Malatya ve Türkiye’mizde önemli bir yere ve konuma sahiptir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerin ardından Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda muhtarlarla yapılacak olan toplantıya geçti.
Darende İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Beraber canı gönülden çalışmalar sergileyerek şehrimizi, ilçemizi yeniden imar etmeye gayret göstereceğiz. Başkanımızın daha önceden Battalgazi için çok güzel hizmetler ürettiğini biliyoruz. Malatya için büyük bir şans inşallah bu tecrübe, bilgi birikim Malatya’mıza ciddi hizmet kazandıracağına inanıyorum. Görev süremiz boyunca başkanımızla birlikte şehrimize, ilçemize hizmet üretme gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızdan birini de bugün burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ziyaretlerimizde Genel Sekreter Yardımcımız, MASKİ Genel Müdürümüz, ilgili daire başkanları ve şube müdürlerimiz ile birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda, bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Biz güneş gibi olacağız, penceresini kapatmayan, gözünü kapatmayan güneş ışığından faydalanıyorsa bizim hizmet anlayışımızda aynı. Adil olmamız lazım, adaletli olmamız lazım. Biz şuna inanırız halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etmek olduğuna inanırız. Halk kutsaldır, bu yüzden ideolojisi ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun hizmetlerden eşit olarak faydalanırlar. Devletin bize vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde hizmeti adil ve adaletli bir şekilde dağıtmak zorundayız” şeklinde konuştu.
“Yönetimde bir fetihçi, bir de işgalci yönetici vardır"
Belediye Başkanları geçmişe yatırım yaparak geçmişin, geleceğe yatırım yaparak geleceğin ve günümüze hizmet üreterek günümüzün Belediye Başkanı olduklarına dikkat çeken Gürkan, “Yönetimde bir fetihçi yönetici vardır, birde işgalci yönetici vardır. Fetihçi yönetici gittiği yeri imar eder, hizmet eder ve büyütür, işgalci yönetici ise gittiği yeri harap ve imha eder" dedi. Barış Pınarı Harekatı’na da temas eden Başkan Gürkan, “Allah birliğimizi beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçmekte, Suriye sınırımızda kurulmak istenen bir terör devleti projesi vardı. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız oynanan bu oyunların tamamını Barış Pınarı Harekatı ile bozdu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Seçim süreci geride kaldı. Bundan sonra bizim asıl görevimiz memleketimize, ülkemize ve şehrimize en güzel hizmeti nasıl veririz bunun gayreti içinde olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizi ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları ilgili arkadaşlarımızla birlikte yerinde tespit ediyor, onunla ilgili olarak yol haritamızı çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardandan Mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdiler.

MALATYA

05 Kasım 2019 Salı

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