AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a ziyaret

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Ramazan Soylu’ya hayırlı olsun dileklerini sunarken, Kızılay Haftası olması münasebetiyle verdikleri hizmetlerden dolayı Soylu’ya teşekkür etti.

Akın, AK Parti Gençlik Kolları olarak başta kan bağışı olmak üzere, Kızılay’ın yürüttüğü her türlü hizmetlerde yanlarında olacaklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise, Türk Kızılay olarak dünyanın her yerinde yardım kampanyalarının devam ettiğini, Malatya’da da kan bağışı, nakdi ve ayni yardımlar, eğitimlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. AK Parti Gençlik Kolları ile daha önce de ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Soylu, bundan sonra da bu verimli çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

MALATYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

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