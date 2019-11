Başkan Güder, lösemili çocukları unutmadı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Başkan Güder, “Yılda sadece bir hafta değil, her zaman onların yanındayız” diyerek, Lösemi hakkında toplumun bilinçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Hasan Basri Kahveci ile birlikte Lösemili Çocuklar Haftası’nda, Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören Lösemili çocukları ziyaret etti. Odaları tek tek dolaşan Başkan Güder, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla yakından ilgilendi. Yapılan ziyaretin küçük hastaları memnun ettiği ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğu gözlerden kaçmadı.

Kanser vakalarının azalması temennisinde bulunan Başkan Güder, “Özellikle son asrımızda kanserli vakalara sıkça rastlıyoruz. Lösemi hastalarının yüzde 2530 civarını çocuk hastalardan oluşuyor. Bu haftaların kutlanmasının amacı farkındalık oluşturmak. Bu bilinci toplumda yerleştirmek adına bugün bizde hastanemizi ziyaretmiş olduk. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Kansere insanları iten ve enfekte eden nedenlerden uzak durmak lazım. Bunu sağlayacak olanlar da genelde ailedir. Bizim ailelere bu haftalar adı altında bilinçlendirmek gerekiyor. Bizde bunu oluşturma adına bugün buradayız. Hastalarımıza şifalar diliyoruz. Kanser vakalarının azalmasını temenni ediyoruz. Biliyoruz ki kanserli vakaların ilaçların birçoğu yurt dışında temin ediliyor. İnşallah diyoruz ki her hastalığımızın ilacı Türkiye’mizde olsun. Millet olarak, devlet olarak bunun çabası içerisindeyiz. Esas önemli olan farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı da oluşturmaya çalışacağız hep beraber. Yılda sadece bir hafta değil, her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

