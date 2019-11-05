Malatya'da gerçekleşen Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSI) Buluşmaları'nda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehirlerin gelişiminde ticaret ve sanayi odalarının önemli bir faktör olduğunu belirterek, “Üretmediğimizde, ülkemize döviz girdisi olmadığında, yurt dışıyla rekabet edemediğimizde basit tweet'lerle ekonomimizi bozabilecek insanlara güç vermiş oluruz” dedi.

Kamu, üniversite, sanayiciler arasında etkileşim ve iş birliği sağlamak amacıyla hazırlanan KamuÜniversiteSanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliklerinin üniversitesanayi iş birliğinden geçtiğini belirterek, “Çünkü üniversitelerin yol göstericiliğinde sanayi kurumları daha verimli hale geliyor. Hem eğitim anlamında yetişmiş personelin tedarik edilmesi hem de onların gelişen dünya içerisinde bilimsel çalışmalarla daha kaliteli ürünler üretmeye sevk eden kurumlar üniversitelerdir” ifadelerine yer verdi. Bunun en iyi örneklerinden birinin de Almanya olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Yüz ölçümü bakımından 50 Müslüman ülkenin toplam ihracat rakamı Almanların ihracat rakamlarına yetişememektedir. Özellikle mesleki eğitim okullarıyla, sanayisiyle ve üniversitelerin yol göstericiliğiyle bugün gelinen dünya düzeni içerisinde müttefikleriyle yaptıkları anlaşmalardan dolayı asker kurma gücü yetkisi olmayan, sadece NATO’ya asker verebilen bir ülkenin sanayisiyle dünyada söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bakanlığımızın üniversitelerle sanayilerimizi buluşturmak adına başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde, sanayimizin daha da ileriye gidebilmesi adına bizlerde üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.



“Bir şehrin gelişiminde ticaret ve sanayi odaları önemli bir faktördür”

1,5 yıllık görev sürecinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının reel olarak kamuda sağlıklı şekilde sanayinin haricinde üniversitede var olabilme mücadelesi verdiğini belirten Sadıkoğlu, “Bir şehrin gelişiminde ticaret ve sanayi odaları önemli bir faktördür. Geçmişten bugüne tarım sektörüyle uğraşan şehirlerin sanayiye geçtiğini görünce büyüdüğünü de görüyoruz. Tarımdan sanayiye geçen ülkelerin ekonomik anlamda büyüme gücünü daha kudretli hale getirdiklerini de görüyoruz. Hem tarımdan vazgeçmeden sanayimizi geliştirmemiz dünya ülkeleri üzerinde güçlü olmamızın önünü açacaktır. Üretmediğimizde, ülkemize döviz girdisi olmadığında, yurt dışıyla rekabet edemediğimizde basit tweet'lerle ekonomimizi bozabilecek insanlara güç vermiş oluruz. Halbuki bizler ülke olarak güçlüyüz. Bizlerin sadece yöntem ve sistemi öğretebilecek birilerine ihtiyacımız var. Bu anlamda üniversitelerimizin daha nitelikli şekilde sanayimize yetişmiş eleman noktasında katkı sağlayabileceğini biliyoruz” dedi.



“Teknoloji ve Sanayi Bakanını ağırlayacağız”

MTSO olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar eğitim amaçlı yüzden fazla toplantı ve seminer gerçekleştirdiklerinin de altını çizen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bunların çoğunda bakanlarımızı davet ederek özellikle ilimizdeki sorunların çözümüyle ilgili katkı sağlamaya gayret gösterdik. Önümüzdeki hafta sonu Teknoloji ve Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank’ı odamızda ağırlayarak sanayicilerimizle bir araya getireceğiz. Teşviklerden Malatya’nın nasıl daha fazla istifade edebileceği konusunda taleplerde bulunacağız. Bakanımızın burada olabilmesi akademisyenlerimizin taleplerine cevap verebilmesi adına önemli bir fırsat olacak" diye konuştu.

Programda daha sonra KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Davut Hanbay 2015 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Mühendisi Mithat Kaya ise ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri ve KamuÜniversiteSanayi İş birliği Portalı (KÜSİP) hakkında sunum yaptı.

Program, soru cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Sayın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Mühendisi Mithat Kaya, KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Davut Hanbay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür vekili Ahmet Özerhan, Turgut Özal Üniversitesinin akademik temsilcileri ve sanayi dünyasının çalışanları katıldı.

MALATYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

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