Başkan Yücekaya'nın acı günü

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Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya’nın oğlu kalbine yenik düştü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde uzun yıllar muhtarlık yapan Malatya İli Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı Aliseydi Yücekaya’nın büyük oğlu Bülent Yücekaya ( 27) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bülent Yücekaya’nın naaşı, Malatya şehir mezarlığında öğle namazına müteakip toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen Bülent Yücekaya’nın genç yaşta kalbine yenik düşmesi üzüntüye yol açtı. Aile taziyeleri Kiltepe Mahallesinde ki evlerinden kabul ediyor.

MALATYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

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