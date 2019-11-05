Yeşilyurt Belediyesi, Genç Bağış Elçileri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 300’e yakın öğrencinin katılımıyla düzenlenen Genç Bağış Elçileri Zirvesine ev sahipliği yaparak, organ bağışı bekleyenlere yeni umut pencerelerinin açılmasına destek verdi.

Yeşilyurt Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Gelişim Derneği koordinatörlüğünde İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Genç Bağış Elçileri Zirvesine ev sahipliği yapıyor. Malatya ve farklı kentlerden katılan 300’e yakın öğrenciye alanında uzman eğitmenler tarafından organ bağışı üzerine çeşitli eğitimler veriliyor. Organ Bağışı Haftası’na dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumsal konularda farkındalık oluşturacak, insan hayatını etkileyen her konuda öncü olmaya, etkinlikler düzenlemeye veya bu yönde proje üreten kurum ve kuruluşlara destek olmaya devam ediyoruz. Organ bağışının artmasını teşvik etmek ve özellikle de gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Genç Bağış Elçileri Zirvesi adı altında ilki Mart Ayında Fransa’da başlatılan eğitim çalışmalarının ikincisine Yeşilyurt Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duymaktayız" ifadelerini kullandı.

Çınar, “Türkiye’nin farklı kentlerinden kentimize gelen 300’e yakın öğrencimizin organ bağışı konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eğitimler verilmektedir. Yaşam umudunu kaybetmekte olan, organ bağışı bekleyen hastalarımıza yeni umut pencerelerinin açılmasını sağlayacak böylesine değerli organizasyonlarda yer almak bizleri heyecanlandırmaktadır. Hem gençlerimizin organ bağışı noktasında bilinçlenmeleri hem de toplumda da farkındalık oluşturacak etkinlikleri önemsiyoruz. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayat demektir. Bir gün bizim veya yakınlarımızın da organ nakline ihtiyacı olabileceğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Cenabı Allah Kuranı Kerim’in Maide Suresi'nde ‘Her kim ki bir insanın hayatını kurtarırsa, bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi sevap kazanır.’ diye emretmektedir. Dinimizce de uygun olan organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın hassas ve duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Türkiye ve bölgemizde ilk kez düzenlenen zirvenin faydalı ve verimli geçeceğine yürekten inanıyorum ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

“Genç neslin organ bağışı konusunda bilinçlenmeleri önemli”

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, tüm vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, “Yeşilyurt Belediyemizi, Kentsel Gelişim Derneğimizi ve Karaciğer Nakil Enstitüsümüzün yetkililerini böylesine güzel ve verimli bir etkinlik düzenledikleri için kutluyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın özellikle sosyal belediyecilikte güzel hizmetlerde bulunmasını takdir ediyorum. Malatya organ bağışı konusunda hem ülkemizde hem de dünyada önemli merkezlerden bir tanesidir. Karaciğer Nakil Enstitüsünün kentimizde faaliyete geçmesi organ bağışının artması adına önemlidir. Malatya’ya sağlık açısından son yıllarda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Malatya’da Genç Bağış Elçileri Zirvesini başlatarak, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmuş olacağız, özellikle gençlerimizin organ bağışı noktasında bilgilenmelerini sağlayıp duyarlılıklarını artırmış olacağız. Burada ki eğitimlerin organ bağışının artması noktasında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Genç Bağış Elçileri Zirvesi açılış programına, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve eğitmenlerin yanı sıra Malaya ve farklı kentlerden gelen öğrenciler katıldı.

MALATYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

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