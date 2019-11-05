Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı toplantısını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı toplantısını yaptı

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Toplantıda bazı parsellerin satışı da onaylandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı toplantısını yaptı

Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Başkanlığında gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Toplantıda bazı parsellerin satışı da onaylandı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 18 Ekim 2019 tarihli Ekim Ayı 2.Oturum Toplantısına ait meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden iki madde oylandıktan sonra gündeme dahil edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce kısa bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar ilçemizi her alanda olduğu gibi çevresel hizmetlerde de örnek ilçe hüviyetine ulaştırmak adına çok büyük yatırımlar yapıp, sosyal sorumluluk projeleri uyguladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projelerini çeşitli yatırımlarla destekleyen yerel yönetimlerin ödüllendirildiği 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde; ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Geri Dönüşüm’ projelerimizden dolayı Sıfır Atık ‘Yerel Yönetimler’ başarı ödülüne layık görüldük. Türkiye’de ki bin 359 Belediye arasında ilk 5’e girerek çevre hizmetlerinde Yeşilyurt’umuzun adını tüm Türkiye’ye duyurmanın gururunu yaşarken, bu ödülü bizlere layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu ödülde Yeşilyurt Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerinin de büyük emekleri ve katkıları vardır, bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte el ele verip güzel hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Toplantıda bazı parsellerin satışı da onaylandı
Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, imar ile ilgili konular da ele alınırken, İmar Komisyonu Raporu ile mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Yakınca mahallesi 383 ada 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,23, 24,25,26,27 ve 28 nolu parsellerin satış talebine ilişkin teklif onaylandı.
Bahçe Sundurmaları Yapım ve Uygulama Standartları yönetmeliğinde tadilat yapılması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi de kabul edildi.
Yeşilyurt Belediyesinin 9. Malatya Uluslararası Film Festivaline Kurumsal Sponsorluk olmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi görüşüldükten sonra kabul edilirken, Eylül Ayı Toplantısında Meclis Üyelerinden Battal Tunca, Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel, Murat Alabaş ve Ramazan Yakıcı’nın Meclis Başkanlığına sundukları önerge neticesinde, Yeşilyurt İlçesindeki eğitim durumu
üzerine hazırlanan Eğitim Komisyonu Raporu da okunduktan sonra onaylandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iki aylık yoğun bir çalışma neticesinde hazırlanan Eğitim Raporundan dolayı Eğitim Komisyonu Üyelerini tebrik ederken, hazırlanan raporun bütün kurumlara iletilmesi talimatını verdi.
Gündemindeki beş maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, dört maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildikten sonra toplantıyı kapatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2019 yılının son toplantısını 3 Aralık 2019 Salı günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde yapılacak.

MALATYA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyesi, Genç Bağış Elçileri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, Genç Bağış Elçileri Zirvesi'ne ...
Başkan Yücekaya'nın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Yücekaya'nın acı günü
MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Üretmediğimizde, basit tweet'lerle ekonomimizi bozabilecek insanlara güç vermiş oluruz” Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Buluşmaları Malatya’da yapıldı
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Üretmediğimizde, basit ...
Başkan Güder, lösemili çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Güder, lösemili çocukları unutmadı
Malatya’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programı
YEREL HABERLER Malatya’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programı
Malatya polisinden şefkat eli
YEREL HABERLER Malatya polisinden şefkat eli
AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a ziyaret
Eski Malatya’ya Yeni Meydan Başkan Güder, inceleme yaptı
YEREL HABERLER Eski Malatya’ya Yeni Meydan Başkan Güder, inceleme ...
“Devlet Memurları Görev ve Sorumlulukları” konulu eğitim verilecek
YEREL HABERLER “Devlet Memurları Görev ve Sorumlulukları” konulu ...
21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli düzenlendi Rektör Kızılay: “Türkiye ve Rusya ilişkileri güçlü bir iş birliğiyle sürüyor”
YEREL HABERLER 21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli ...
Başkan Gürkan Darende’de ziyaret ve incelemelerde bulundu Başkan Gürkan: “Yönetimde bir fetihçi, bir de işgalci yönetici vardır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan Darende’de ziyaret ve incelemelerde ...
Yeşilyurt Belediyespor’da Gölcükspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Gölcükspor maçı ...
Ravcı: “Kasımpaşa maçında hakem kararları canımızı yaktı”
YEREL HABERLER Ravcı: “Kasımpaşa maçında hakem kararları canımızı ...
Göçmen kadınlara da kanser eğitimi verildi
YEREL HABERLER Göçmen kadınlara da kanser eğitimi verildi
Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi
Lösemili Çocuklar Haftası “Maskemi Takarım, Farkındalık Oluştururum” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Lösemili Çocuklar Haftası “Maskemi Takarım, ...
Geleceğin Teknoloji Dahileri Teknopark gezisine katıldı
YEREL HABERLER Geleceğin Teknoloji Dahileri Teknopark gezisine ...
9.Malatya Film Festivali’nde film yarışmasının finalistleri belli oldu
YEREL HABERLER 9.Malatya Film Festivali’nde film yarışmasının ...
Malatya’da Türkiye Öğretmenler Kupası heyecanı
YEREL HABERLER Malatya’da Türkiye Öğretmenler Kupası heyecanı
Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu
Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti
Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti
Gezici Çanakkale Müzesinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Gezici Çanakkale Müzesinin açılışı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X