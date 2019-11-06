Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

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MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı yolcu otobüsünde 16 kaçak göçmen yakalandı.

MalatyaElazığ karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 16 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.



MALATYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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