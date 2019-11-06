Milletvekili Kahtalı'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Suriye’nin doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna yönelik başlatılan Barış Pınarı Hareketinin çok kısa sürede başarıyla tamamlandığını belirterek, "İşimizi ne kadar ciddi tuttuğumuzu dünya da görmüş oldu” dedi.

Bu süreçte ABD ve Rusya ile yapılan diplomatik görüşmelerin de Türkiye’nin bu noktada ne kadar haklı olduğunu da gösterdiğini ifade eden Kahtalı, “Bu iş hem sahada hem de masada Türkiye lehine sonuçlanmış ve haklılığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır. 40 yıldır terörle mücadele de sarf ettiğimiz enerjiyi artık Türkiye’nin geleceği için harcaması gerektiğini, şuanda ülkemizde barındırdığımız 4 milyon mülteciyi de geri kendi ülkelerine göndermemiz gerektiğini iyi ifade ettik” şeklinde konuştu.

Mehmetçiğin Barış Pınarı Hareketinde gösterdiği başarıyla hiçbir sivile zarar vermeden ilerlediğini ve tamamen teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini dile getiren Milletvekili Kahtalı, “Şuanda baştan da belirlediğimiz gibi 30 kilometre derinliğinde ki güvenli bölge dediğimiz alanda Rusya ile birlikte devriye atıyoruz. Bu alanın güvenli kalması için gerekli tedbirleri alıyoruz, gözetleme kuleleri ile emniyeti sağlamak adına birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

“Mücadelemiz devam edecek”

Türkiye’nin 40 yıllık terörle mücadele sürecinde çok sayıda sivil halkı ve güvenlik güçlerini şehit verdiğini de anımsatan Kahtalı, “Bu ülkede bir daha terörün konuşulmaması adına, Türkiye artık kendi istihbaratını yapan, kendi silahları ile mücadele edebilen bir konuma geldi. Bu çok önemli bizim için. Bu kapsamda Barış Pınarı Hareketini başarı ile tamamladık ve orayı terör unsurlarından tamamen temizlemek adına mücadelemiz devam edecek” dedi.

Türkiye’nin başarıyla tamamladığı Barış Pınarı Hareketi’ne karşı çıkan ülkelere de eleştirilerde bulunan Milletvekili Kahtalı, “Terör örgütlerini kullanan bunlar. PKK/PYD, DEAŞ, DHKPC gibi örgütlerini bu emperyalist, Siyonist güçler kullanıyor. Bunları örgütleyen, ekonomik destek veren, silah ve mühimmat temin eden de bunlar. Bunlar Orta Doğu’ya sözde barış götüreceğiz diyerek yola çıktıklarında Irak’ta 1,5 milyon insanı öldürdüler. Daha sonra Suriye’de aynı şeyi yaptılar, 1 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldular” ifadelerine yer verdi.

“Allah’a şükür oyunlarını bozduk”

Türkiye’nin haklı operasyonuna karşı çıkan ülkeleri terör örgütlerine destek vermekle suçlayan Kahtalı, “Bu ülkeler Türkiye’nin aleyhine olacak ne varsa kullanmak için ellerinden geleni ortaya koydular. Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın dirayetli duruşu ile Allah’a şükür onların oyunlarını bozduk” ifadelerini kullandı. Bölgedeki terör unsurlarına binlerce tır silah ve mühimmat desteği sağlanıldığını söyleyen Kahtalı, “Oradaki terör guruplarını silahlandırılarak Türkiye karşı saldırılarda bulunuluyor. Hem Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması hem de sınırımızda terör devletinin kurulmasına müsaade etmemek için her türlü tehdidi ortadan kaldırma adına bu operasyonumuzu yaptık” dedi.

“Türkiye dünyada söz sahibi olduğunu herkese kanıtlamış bir ülke”

Türkiye’ye karşı ambargo ve ekonomik tehditlerin de artık bir öneminin olmadığını belirten Kahtalı, “Artık Türkiye o dönemi geçmiş bir ülke, artık Türkiye kendi kabuğunu yırtmış, dünyada söz sahibi olduğunu herkese kanıtlamış bir ülke. Allah’a şükürler olsun, bundan sonrada da birlik ve beraberliğimizi koruyarak oluşabilecek her türlü terörü ortadan kaldırma gayretimizi tüm dünya gördü” diye konuştu.

Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Türkiye’nın sınırındaki bölgenin güvenli hale geldiğini belirten Kahtalı, Türkiye’de bulunan 4 milyona yakın Suriyeli muhacirin de sağ salim yurtlarına dönebileceklerini söyledi. Kahtalı bunun için güvenli bölgede yeni yerlerin imara açılacağını söyleyerek Suriyelilerin kendi yurtlarına güvenli bir şekilde yerleştiriliş olacağını ifade etti.

MALATYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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