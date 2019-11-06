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Malatya’da yabancı uyruklu şahısların üzerinde 6 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında icra edilen arama faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 4 Pakistan ve 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 Afgan şahsın üzerinde ve çantalarında yapılan aramada montlarının içine dikilmiş ve çantalarının içerisine gizlenmiş halde sıkıştırılarak plaka haline getirilmiş 6 kilogram toz esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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