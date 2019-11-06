Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 16 göçmen Malatya’da jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince MalatyaElazığ kara yolu üzerindeki Kale ilçe yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 2'si Pakistan, 14'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 yabancı göçmen yakalandı. Kaçak höçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.

MALATYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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