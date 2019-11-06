Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu suçundan aranan zanlı Malatya’da yakalandıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Elazığ kara yolunda uygulama yapan Battalgazi ilçesi Jandarma görevlileri, uyuşturucudan dolayı aranan C. E isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlı C.E tutuklanarak, ceza evine konuldu.
MALATYA
06 Kasım 2019 Çarşamba
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