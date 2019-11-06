Genç Bağış Elçileri, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç Bağış Elçileri, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

İHA

Genç Bağış Elçileri Projesi kapsamında Organ Bağışında Farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinden Malatya'ya gelen gençler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Genç Bağış Elçileri, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Genç Bağış Elçileri Projesi kapsamında Organ Bağışında Farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’nin değişik illerinden Malatya’ya gelen gençler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen Başkan Gürkan, “Böylesine güzel ve anlamlı bir projenin içinde olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Organ nakli konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve çalışmalarınız takdire şayandır. Bu çok anlamlı ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Malatya’nın insanlık tarihi ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu ifade eden Gürkan, “Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Türk İslam açısından baktığımız zamanda Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrin adıdır. Seçkin insanların yaşadığı, destan şehrimize, güneşin altın yumurtası ve dünya kayısı başkenti Malatya’mıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.
Başkan Gürkan, “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın anlayışıyla bir insanı yaşatmanın bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunu, bir insanı öldürmenin de bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu Peygamber Efendimiz Hadisi Şeriflerinde bizlere ifade etmişlerdir. Sizlerde her hangi bir organın eksikliği ile insanın yaşamının son bulmasının engellenmesi noktasında, özellikle yaşarken organ bağışı yapılması noktasında yaptığınız bu çalışmaları takdirle karşılıyorum” ifadelerine yer verdi.
Gençlerin, kutsal bir görev üstlendiğini belirten Gürkan, "Organ bağışı noktasında bilinçlenmeleri toplumda farkındalık oluşturacaktır. Şehirler arasındaki bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılması milli birliğin ve beraberliğin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

MALATYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da 444 çocuğa mont dağıtıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 444 çocuğa mont dağıtıldı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürgeliler ile bir araya geldi Başkan Gürkan:
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin ...
Muhtarlarla toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Muhtarlarla toplantı düzenlendi
Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı
Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi anlatıldı
YEREL HABERLER Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi anlatıldı
En çok gol atan ve asist yapan futbolcular Yeni Malatyaspor’da
YEREL HABERLER En çok gol atan ve asist yapan futbolcular Yeni ...
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
6 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 6 kilo esrar ele geçirildi
Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı
Montlarından uyuşturucu çıkan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Montlarından uyuşturucu çıkan 2 kişi gözaltına alındı
BAL’da Malatya takımları için tatsız sezon
YEREL HABERLER BAL’da Malatya takımları için tatsız sezon
Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Sergen Yalçın’ın PFDK’ya sevki Yeni Malatyaspor’u ayağa kaldırdı Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: “Elimi vicdanıma koyarak söylüyorum; tek kelime hakaret ya da küfür yok”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın’ın PFDK’ya sevki Yeni Malatyaspor’u ...
Milletvekili Kahtalı'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan Barış Pınarı Harekatı ...
Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi düzenlendi Rektör Kızılay: “Üstün zekalılar, toplumun geleceğinin önemli bir parçasıdır”
YEREL HABERLER Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi ...
Yeşilyurt Cezaevi'nde hatıralar yeniden canlandı 50 yıllık cezaevi müzeye dönüştürüldü
YEREL HABERLER Yeşilyurt Cezaevi'nde hatıralar yeniden canlandı 50 ...
Malatya'da 2,5 kilo esrar yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 2,5 kilo esrar yakalandı
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı toplantısını ...
Yeşilyurt Belediyesi, Genç Bağış Elçileri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, Genç Bağış Elçileri Zirvesi'ne ...
Başkan Yücekaya'nın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Yücekaya'nın acı günü
MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Üretmediğimizde, basit tweet'lerle ekonomimizi bozabilecek insanlara güç vermiş oluruz” Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Buluşmaları Malatya’da yapıldı
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Üretmediğimizde, basit ...
Başkan Güder, lösemili çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Güder, lösemili çocukları unutmadı
Malatya’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programı
YEREL HABERLER Malatya’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X