Yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı açılıyor

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan yöresel ürünler ve hediyelik eşya festivali 8 Kasım’da kapılarını açıyor.

17 Kasım'a kadar devam edecek fuar da Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan yöresel ürünler Malatya halkı ile buluşacak. 0817 Kasım 2019 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi binası yanında bulunan fuar alanında ziyaretçilerini kabul edecek olan festivalde Ege Zeytin Yağından, Trabzon peynirine, İzmit pişmaniyesinden, Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden, Beypazarı unlu mamullerine 81 ilden yöresel ürünleri bu etkinlik yer alacak.



Fantastico Sirk 4 yıl aradan sonra tekrar Malatya’da

Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivalinde gençler ve çocuklar için mini bir sirk organizasyonu gerçekleşecek. 4 yıl önce de Malatya’ya gelen Fantastico gösteri sanatçılarından oluşan ekip çocukların keyifli bir zaman geçirmesini sağlayacak. Dünya rekortmeni lastik adamdan, ateş şova varana kadar farklı gösteri sanatçıların yer alacağı sirk organizasyonunun da festival kapsamında CumartesiPazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

MALATYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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