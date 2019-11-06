Genç Bağış Elçileri Zirvesinin kapanış programı düzenlendi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin farklı kentlerinden ve Malatya’dan katılım gösteren çok sayıda öğrenciye organ bağışı üzerine eğitimlerin verildiği Genç Bağış Elçileri Zirvesinin kapanış programında duygu yüklü anlar yaşandı. Organ nakli ile sağlığına kavuşan hastaların yaptıkları konuşmalar, davetlileri hüzünlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Gelişim Derneğinin koordine ettiği, Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Türk Kızılay’ı Malatya Şubesinin desteklediği Genç Bağış Elçileri Zirvesi tamamlandı.

Organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla üç gün süren eğitimlerin sonunda düzenlenen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Genç Bağış Elçileri Zirvesine ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin insan ve toplumsal hayatı direk etkileyen konularda öncü ve önde olmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, “Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Gelişim Derneğimizin organize ettiği böylesine değerli, böylesine güzel bir projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. Organ bağışı gibi önemli bir konuda toplumda farkındalık oluşturmak ve bu konuda bilgi sahibi olmak adına üç günlük eğitimlere katılmak amacıyla Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gençlerimizi ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. sağlıklı ve huzurlu olmasını istiyoruz ve bu nedenle Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt diyoruz. Türkiye çapında büyük yankı uyandıran bu projenin ülkemizde Ankara’dan sonra Malatya’da düzenlenmesi ve ev sahibi olarak ta bu projenin bir paydaşı olmak hepimiz adına gurur vesilesidir. Bu zirvenin organ bağışının artması yönünde son yıllarda başlatılan hizmetlere büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Fikirleri, önerileri ve tespitleriyle organ bağışının artmasına destek olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Böylesine değerli ve özel bir organizasyona destekte bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ise, “ Tüm dünyada organ yetmezliği nedeniyle nakil olmayı bekleyen hastaların sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık 29 bin organ bekleyen hasta bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 22 bini böbrek nakli olmayı bekleyen hastalardan oluşmaktadır. İlimizde ise 540 böbrek, 250 karaciğer, 1 bağırsak, 11 pankreas olmak üzere 802 organ bekleyen hastamız vardır. Üniversitesi hastanemizde 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 karaciğer, 2010 yılından beri 385 böbrek nakli, 2011 yılından bugüne kadar 737 kemik iliği nakli,2015 yılından bu yana da 6 tane barsak nakli yapılmıştır. Organ bağışıyla ilgili uzman kaynaklar tarafından düzenli olarak verilecek sağlıklı bilgi, halkın organ bağışıyla ilgili soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacaktır. Bireylerin organ bağışı yapmamalarının altında yatan korkularının temelleri incelenmeli, bu korkularla profesyonelce mücadele edilerek üstesinden gelmenin yolları aranmalıdır. Tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar da, “ Genç Bağışlar Zirvesine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere emek ve destek veren kurumlara, organ bağışı konusunda duyarlı davranan genç kardeşlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Genç Bağış Elçileri projesinin çok değerli olduğunu belirten Türk Kızılay’ı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ise, “ Türk Kızılay’ı insanı ilgilendiren her projenin içerisindedir.150 yıl önce kurulan bu iyilik hareketinin temelinde, insanın mutluluğu, insanın sevinci ve insanın huzuru ve insanların hayat standartlarını yükseltmek ve onun sıkıntılarını gidermek vardır. Genç Bağış Elçileri gibi organ bağışının artması adına faaliyette bulunan güzel bir çalışmayı sonunda kadar destekliyoruz. Bu projeye ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Sezai Yılmaz da, Türkiye’nin farklı bir kentinde bu kadar büyük bir toplantının yapıldığına, büyük bir projenin gerçekleştiğini hiç sanmıyorum. En büyüğü Malatya’da yapıldı. Ölüme giden insanların, çaresiz insanların, saçını taramaya dermanı olmayan insanların, tuvalete gitmeye dermanı olmayan insanların organ bağışı ile bir anda hayata döndüğünü, sağlıklı bir yaşama döndüğünü görüyoruz. Avrupa ile kıyasladığımız Türkiye’de ki organ bağışı oranı çok düşük ve arada ki fark ne yazık ki 7 ile 8 kat daha gerideyiz. Organ bağışının artması işte bu tür toplantılar sayesinde olacaktır.” şeklinde konuştu.

Organ nakli olan hastalar konuştu, duygusal anlar yaşandı

Organ nakli operasyonu geçiren ve hayatlarına başarılı bir şekilde devam eden hastaların ‘Yeniden Başlayan Bir Hayat Hikayesi’ temasıyla gerçekleştirdikleri konuşmalar sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, bazı davetliler gözyaşları tutamadı.

Bu arada, Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Furkan Canpolat tarafından Genç Bağış Elçileri Zirvesine özel olarak hazırlanan ve organ bağışı ile nakillerin önemini anlatan fotoğrafların yanı sıra ‘Uluslar arası Organ Bağışı Karikatür’ Sergisi katılımcıların büyük dikkatini çekti.

MALATYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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