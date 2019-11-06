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Battalgazi Belediyesi meclisi kasım ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi Başkan Güder, yeni projeler ...

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi'nde gündemdeki maddeler görüşüldü.

Battalgazi Belediyesi meclisi kasım ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi Başkan Güder, yeni projeler ile ilgili meclise bilgi verdi

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi'nde gündemdeki maddeler görüşüldü.
Battalgazi Belediye Meclis Toplantısının Kasım ayı ilk birleşimi Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapılan toplantıda ağırlıklı olarak imar konuları görüşüldü. Bazı maddeler karara bağlanırken, bazı maddeler ise imar komisyonuna sevk edildi.
Belediye Başkanı Osman Güder meclis toplantısında yaptığı konuşmada Belediyenin kiralık araç yükünden kurtulduğunu ifade ederek, “Battalgazi Belediyesi için, bundan sonraki süreçte kiralamanın belediyemiz için uygun olmadığını bu araçların alınmasının uygun olacağını sizlerle defaten konuşmuştuk. Şükürler olsun bu icraatımızı gerçekleştirmiş olduk. Temizlik şantiyemizin olduğu yerde, Hanımınçiftliğinde Cuma günü araçlarımızın teşhirlerini yapacağız. 10 milyonun üzerinde bir yatırım yapmış olduk" dedi. Derme Deresi ıslahı konusunda ise meclise bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Güder, “DSİ Genel Müdürümüz Cuma günü Malatya’ya gelecek ve gündeminden bir tanesi de Derme deresi olacak. Derme Deresini bir an önce başlatma adına görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Battalgazili kadınlar tarafından kurulan kooperatife de değinen Başkan Güder, “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ adı altında bir kooperatif arkadaşlar kurdular. Özellikle bu bölgede dar gelirli insanların hem el hünerlerini ortaya çıkarmak hem de el hünerleri ile ortaya çıkan malzemeleri paraya çevirerek ailelerine katkıda bulunmalarını sağlamak bizim birinci amacımız. Bu aileyi biraz daha genişleterek Battalgazi’ye yaymak istiyoruz. Bu konuyu Fırat Kalkınma Ajansına’da ilettik. Biliyorsunuz Malatya’da 3 tane proje kabul edildi. Bu projelerden biriside Battalgazi Belediyemizin projesi oldu. Bu projemizi Bakanlığa ilettik. Bakanlıkta ilgili genel müdür ile görüşüldü ve onlardan da projemize destek sözü alındı" şeklinden konuştu.
Konuşmasında Çevre Yolunun altına yapılacak projelerle ilgili müjdeler veren Güder, “ Battalgazi bölgesine yarı olimpik bir havuz yapılacak. Biz bunu havuzun özellikle çevre yolu altındaki bölgelerde olması ve oradaki insanlara hizmet sunmasını istiyoruz ve arkadaşlarımız yer konusunda çalışmalar yaptılar. Önümüzdeki hafta imzasını atacağız. 3 buçuk milyon civarında bir bedelle havuzun hizmete girmesini sağlayacağız ” dedi.
İlçeye spor alanlarının yapılacağını da kaydeden Başkan Osman Güder, “Mahallerimizde halı saha, basketbol ve voleybol sahaları kazandıracağız. Bunlardan bazıları yine çevre yolunun altındaki mahallelere yapılacak. Oradaki gençlerin spor yapacağı alanları da oluşturacağız. Aynı zamanda Bakan Yardımcımızla görüştük, eski yurt binasının yıkımı da kısa süre içerisinde başlayacak ve orası da yeşil alan ve spor alanı olarak ilçeye kazandırılacak" diye konuştu.

MALATYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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