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Sergen Yalçın: Türk futboluna mal olmuş bir insanım, saygı görmem gerekiyor

DHA

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasında olan olaylarla ilgili, "Soyunma odasında hayatımızda görmediğimiz şeyleri gördük" dedi.
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin 11'inci haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra birkaç dakika serbest çalışma gerçekleştirdi. İdman, dar alanda istasyon çalışmasının ardından tamamlandı.
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, kendinden bahsetmek isteyerek, "Ben, çok agresif bir teknik direktör değilim. Kenarda çok tepkiler gösteren veya çok agresif olan, sürekli itiraz eden birisi değilim. Daha sakin birisiyim. Genelde oynadığımız müsabakalarda bizimle muhatap olan hep dördüncü hakem olur. Bir şeye itiraz edeceksek dördüncü hakeme söylüyoruz. Dördüncü hakem genelde bizi 'Biraz daha dikkatli olun, şurada ya da burada durun' gibi uyarıyor. Saha içerisinde sürekli böyle diyaloglar yaşanıyor. Kasımpaşa maçında olaylar biraz farklı gelişti. Ben Konya'da çalışırken, Konyaspor-Kayserispor maçında da Halis Özkahya beni oyundan atmıştı. Ben onu bilmiyordum, sonradan bana söylediler. Konya'da da beni aynı durumda atmıştı. Haklı ya da haksızdı konusuna girmiyorum ama ben maçtan önce kendisine başarılar diledim. Özellikle içeride yapılan bariz hatalar tabii bizim oyuna dahil olmamızı sağlıyor. Çünkü deplasman maçları içeridekilerden daha sıkıntılı oluyor. Tabii ben de kendi takımımın haklarını savunmak zorundayım çünkü bu iş için orada duruyoruz. Hem oyunu hem pozisyonu takip ediyoruz, hakemlerle diyaloga giriyoruz. Tabii bende o uyarıları yapmak zorunda kalıyorum. Yapmak zorundayım çünkü benim işim bu. Ama ikinci yarı oyun öyle bir hal aldı ki 1-0 geriden oyunu 2-1'e döndürdükten, oyun tamamen bizim kontrolümüze geçtikten sonra, benim takımımın istediği oyunsal format oluşmuştu. O dakikalarda rakip takımın oyunu döndürme ihtimalinin olmadığı bir süreç başladı. 11'e 11 iken 2-1 öne geçtikten sonra hızlı ve çok çabuk oyuncularımız var, istediğimiz oyun oluştu. Rakip kaleye inebilen ligdeki en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Çok çabuk karşı kaleye gidebiliyoruz. O tarz oyuncularımız var ki artık o dakikalardan sonra tam devreye girecek oyuncularımız var. Kırmızı karta kadar ikinci yarı çok iyi oynuyorduk. O kadar sıkıntıya rağmen maçı yinede çevirmesini bildik. Tam istediğimiz pozisyon oluşmuşken maalesef hakem arkadaşın Robin'i öyle bir sarı kartla atması bizi çileden çıkarttı. Bir maçta böyle sarı kart gösterirsen en az oyundan 4-5 oyuncu atman lazım. Herkes şok oldu. Biz maçtan sonrada pozisyonu izledik. Tamam, sarı kart olsa atsın problem değil ama sen bir takımın kaderiyle bu kadar basit bir şekilde oynayamazsın. Biz orada çok zor bir mücadelenin içerisindeyiz. Kazanacak pozisyonu yakalamışız. Kazanırsak lider olacak bir pozisyonu yakalamışız. Bizim oyuncumuzu çok basit bir sarı kartla oyundan atarak, tekrar rakip takımın oyuna dâhil olmasını sağlamak son derece yanlış bir şey. Ben, hakemin bana sarı kart gösterdiği pozisyonda oyuncularıma bir şey anlatmaya çalışıyorum. Benim orada hakemle hiçbir temasım yok. Bana dördüncü hakem sarı kartı gösterttiriyor. Zaten ikinci yarı başladıktan sonra dördüncü hakem ne oyunu ne rakip kulübeyi seyrediyor, sürekli beni seyrediyor. Dördüncü hakem olarak senin benimle ne işin var? Sen oyunu seyredeceksin, saha içini takip edeceksin, rakip kulübeyi takip edeceksin, doğal olarak hepsini birden takip etmen gerekir. Ben her içeriye bir şey söylediğimde, dördüncü hakem hep benim kulübemin önünde ve benimle kontak halinde. Böyle bir şeye ne gerek var? Biz, oynadığımız müsabakalarda hiç böyle bir şey görmedik. Onun neticesinde hakem bana sarı kartı göstermeye geldiğinde, hakemin bana kart gösterdiğini görmedim. Ben tamamen 2-1 galibiz, oyunculara nasıl pozisyon almaları gerektiğini anlatırken hakem bana sarı kart gösteriyor. En az 30-40 metre uzaktan gösteriyor. Kartı gösterdikten sonra dönüp gitmesi gerekirken hakem gitmiyor. Ben, Türk futboluna mal olmuş bir insanım. Yıllarca bu ligde oyun oynamışım. Yıllardır antrenörlük yapıyorum. Sen benden küçüksün. Yaşın kaç daha? Senin bana saygı göstermen gerekirken, sarı kartı gösterirken 'Hocam bak sarı kart gösteriyorum, sakin ol seni oyundan atabilirim, biraz daha dikkat et' gibi uyarılar yapması gerekirken, bana 30-40 metreden sarı kartı gösterip, dönüp tekrar maçı yönetmeye gitmiyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bu her teknik direktör için geçerli, sadece benim için değil. Bir hakemin amacı oyuncuları veya teknik direktörü sahadan atmak değil, sahanın içinde tutmak. Ben onuncu haftayı oynuyorum. 4 tanede UEFA Kupası maçı oynadım. Hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadık. Hiçbir hakem şimdiye kadar bize böyle bir davranış sergilemedi. Kenarda hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk. Bana el kol hareketleri yapıyor. Sen bir teknik direktöre el kol hareketi nasıl yapıyorsun? Senin böyle bir yetkin mi var? Sen bana yaptığın o tavırları çık sokakta başka birilerine yapsana bakalım bir. Biz, hakemin tavırlarına inanamadık. Ben öyle bir şey söylediğini duymadım. Yalan söylemeyeyim. Onlar raporlarında yalanları yazmışlar ama ben duymadığım için yalan söylemeyeyim. Böyle raporlar yazılır mı? Dördüncü hakem, hakemi destekliyor. O, dördüncü hakemi destekliyor. Beraberce planlanıp, yazılan bir rapor var ortada. Ben inanamıyorum. Hakaret, el kol hareketleri var. Hakemin saygısızca bir davranışı var bana karşı. Hakem bana öyle bir tavır sergileyebilecek görüntüyü nereden buluyor? Gerçekten hakemlerin yazdıkları rapora çok üzüldüm. Bu kadar birbirini tamamlayan, yalan rapor yazmamaları gerekirdi" ifadelerini kullandı.
"BİZ ORADA SAĞDUYULU OLMASAK, OLAYLAR OLABİLİRDİ"
Soyunma odasında yaşanan olaylara değinen Yalçın, şöyle konuştu: "Soyunma odasında neler yaşandı? Hayatımızda görmediğimiz şeyleri orada gördük. Soyunma odası basmalar, polisler, oyuncular. Sağ olsun Kemal hoca da çok sağduyuluydu. Ona da teşekkür ediyorum. Biz orada sağduyulu olmasak, çok büyük olaylar çıkardı. Önüne geçilemeyebilecek olaylar olabilirdi. Onlarla uğraşıyoruz ondan sonra bakıyorum raporda, 'Maçtan beş dakika sonra soyunma odasına girmişim.' Ben, federasyon yetkililerine maçtan sonra 'İçeri girip eşyalarımı alabilir miyim' diye sordum. Federasyon yetkileri de 'Tabii hocam, girip alabilirsin' dedi. Ondan sonra rapora bakıyorum, '15 dakika beklemeden hoca soyunma odasına girdi.' Ben girmedim, izin istedim. Onlarda, 'Hocam bir problem yok, girebilirsin' dediler. Ondan sonra temsilci raporuna bakıyorum, maçtan 5 dakika sonra soyunma odasına girmişim. Ben size sordum, izin aldım da girdim. Ben zaten kuralın ne olduğunu bilmiyorum. İçeri geldiler, 'Hocam tribüne çıkman lazım, fotoğraf çekeceğiz' dediler. Ben tekrar tribüne çıktım. Tribünde maçı izledim, orada fotoğraf çektiler. Kuralları öyleymiş, ben 'Tamam' dedim. Maç bitti, yine içeri girmedim. Yetkililer geldi, 'Eşyalarımı alacağım, içeri girebilir miyim' dedim, onlar 'Tabii hocam girebilirsin, problem yok' dediler, zaten o anda içeride arbede başladı. İçeride büyük olaylar oldu. Onları önledik. Allah'tan biz oradaydık. Adil başkan, Kemal hoca oradaydı. Biz olayları çok sağduyuyla engelledik, durdurduk yoksa soyunma odasında çok daha vahim olaylar olabilirdi. Böyle bir sarı karttan oyuncuyu atarsan, o zaman 5 tane oyuncu atman lazım. Hafta sonu verilen, verilmeyen herkesin itiraz ettiği penaltı pozisyonları var. Benim pozisyonumda beş gömlek üstte yapılanlar. O zaman o yapılanların hepsini çalacaksın, madem bizim oyuncuyu böyle atabiliyorsan. Oyuncu ne arkadan gelen rakibini görüyor, top bizim oyuncuda, kasti bir şey yok, darbe yok, hiçbir şey yok. Muhtemelen 'Ben attım' demiştir. Benim tahminim o atmadı, yan hakem ona kenardan 'oyuncuyu at' diye söyledi. Ben öyle gördüm. Çünkü pozisyondan sonra sarı  kartı göstermedi bekledi ondan sonra sarı kartı gösterdi. Bu da kenardan yan hakemin ona 'oyuncuyu at' dediğini gösteriyor. Çok net kendi kararı değil."
"GÖZTEPE MAÇI ZOR OLACAK"
Deplasmanda oynayacakları Göztepe karşılaşmasının zor bir maç olacağını ifade eden Yalçın, Kolay bir deplasman değil. Deplasmanların hepsi zor. Biz bu ara biraz fazla deplasmana gidiyoruz. Ondan sonra Fenerbahçe geliyor, bir daha deplasmana gidiyoruz. Zor bir periyot geçiriyoruz. Özellikle ilk yarıdaki fikstürümüz biraz sıkıntılı ama bu maçların ikinci yarısı da var. İkinci yarıda bu fikstür içeriye dönecek. Zor bir maç olacak. Umarım oradan da iyi bir oyunla, skorla dönüp, milli maç arasına pozitif ve mutlu bir şekilde gireriz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Futbolcuların çalışması 
Sergen Yalçın'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler

MALATYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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