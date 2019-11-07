Yeşilyurt Belediyespor Gölcükspor maçına iddialı hazırlanıyor

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TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’da hafta sonu oynanacak Gölcükspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 5 maçtan 8 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu yeşilliler, ligin 12. haftasında sahasında Kocaeli ekibi Gölcükspor ile oynayacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Yeşiltepe tesislerinde tam kadro yapılan antrenman müsabaka taktiğini içerin bir çalışma şeklinde geçti.

Geçen hafta deplasmanda Yozgat 1959 ile berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan turuncu yeşilliler, sahasınds oynayacağı maçtan 3 puan hedefliyor.

Mehmet Ak’ın öğrencileri önlerindeki en kritik viraj olarak görülen Gölcükspor müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Gölcükspor müsabakası 10 Kasım Pazar günü saat 13.00’te oynanacak.

MALATYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:29

YATSI 18:47

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