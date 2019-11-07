Türkiye Öğretmenler Kupasında Malatya Masa Tenisi takımı finale yükseldi

Türkiye Öğretmenler Kupasında Malatya erkekler Masa Tenisi takımının finale yükseldiği bildirildi.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası kapsamında Elazığ’ da düzenlenen Masa Tenisi Bölge Birinciliği müsabakalarında Malatya tenis takımı, Erkeklerde birinci, Kadınlar takımında ise ikinci oldu.
Malatya Öğretmen Erkekler masa tenisi takımı, 1824 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde Malatya’yı temsil edecek.
MALATYA
07 Kasım 2019 Perşembe
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