Mazot hırsızları yakalandı

Malatya’da araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makineleri, otobüs, tır ve kamyonlardan düzenek ile akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda, olayla ilgili 2 zanlı, araçlarının arkasında bidonlar içerisinde bulunan 250 litre çalıntı mazot ve hırsızlık olayında kullanılan düzenekle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili iki zanlının yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

MALATYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

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