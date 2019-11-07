Dünya Şampiyonu sporcuya tebrik

Muayhai Dünya Şampiyonu olan Malatyalı genç sporcu ve antrenörünü kabul eden Battalgazi Şehit Oguzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, sporcuyu tebrik etti.

Zafer Spor Kulübü Antrenörü Murat Tan, "Selimhan Kibar isimli sporcumuz, 1822 Haziran tarihleri arasında Erzincan’da Muayhai Türkiye Şampiyonu olduktan sonra 1213Temmuz tarihleri arasında Bilecik’in Söğüt İlçesi’nde Milli takım seçmelerinde de birincilikle döndü. Daha sonra 28 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılan IFMA çocuklar ve gençler Dünya şampiyonasında Altın madalya alarak Muayhai Dünya Şampiyonu olmuştur. Battalgazi Şehit Oguzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü sayın Cemal Kurhan, Şampiyon Sporcumuzu makamında ağırlayıp tebrik etti. 2 şeklinde konuştu. Battalgazi Şehit Oguzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan ise, “Halk Eğitim kurslarımızda böyle başarılı gençlerimizin yetiştiğini görmek bizlere onur veriyor" ifadelerini kullandı.

MALATYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

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