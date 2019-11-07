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Başkan Sadıkoğlu, Galericiler ile bir araya geldi

İHA

Başkan Sadıkoğlu, Galericiler ile bir araya geldi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Galericiler Sitesi esnafını ziyaret etti.
Malatya’da faaliyet gösteren galericilerle bir araya gelen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sektör ile ilgili sorunları dinleyerek istişarelerde bulundu. Yeşiltepe Oto Galericiler Kooperatifi ve Dernek Başkanı Yalçın Yalçın ve başkan yardımcısı İzzettin Atsız’dan bilgiler alan Başkan Sadıkoğlu, oda olarak galerici esnafının yanında olduklarını söyledi.
Galerici esnafının Malatya’ya katma değer sağladığını belirten Sadıkoğlu, “Onların daha nezih bir ortamda hizmet sağlayabilmeleri belediyelerin işi, bizlerinde görevidir. Göreve geldiğimiz günden buyana esnafımızın sıkıntısıyla dertlenen bir ekibiz. Malatya’nın öz insanlarıyız. Bu memleketin değişmesi ve kalkınması hepimizin gayretleriyle olacak. Bizler Organize Sanayi Bölgesi’nde aldığımız arsaları yeni yatırımcılara vererek 5 binin üzerinde istihdam garantisi aldık. Normalde 30 senedir kurulu olan Organize Sanayi Bölgesi’nde her yıl 5 bin istihdam yapmış olsalardı bugün Malatya’da 150 bin istihdam olması gerekirdi. Ama bugün gelinen noktada otuz senede 22 bin istihdam var. İnşallah esnafımızın desteğiyle Malatya’nın kaderini birlikte değiştireceğiz. Malatya’da sanayilerin olması, işletmelerin büyümesi, çalışan sayılarının artması her sektöre katkı sağlayacak. ‘Ben otomotiv ile uğraşıyorum, beni ne ilgilendirir’ dememek lazım. Her evde en az iki kişiye maaş gidiyorsa, aracı yoksa araba satın alacak, eğer varsa arabasını değiştirecektir. Halkımızın zenginleşmesi sanayi ile doğru orantılıdır” dedi.
“Şehrimizin esnafıyla ticaret yapma imkanı doğdu”
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın şehrin hizmetine açılan bir yer haline geldiğini kaydeden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Halkımız daha önce Almanya gibi Avrupa'nın birçok ülkesine gidebilmek, gerekli vize işlemlerini halledebilmek için Ankara’ya gitmek zorunda kalıyordu. Kısa sürede birçok büyükelçilik ve konsoloslukla görüşmeler yaparak Ticaret Ve Sanayi Odası binasına Avrupa Vize Ofisini açtık. Vatandaşlarımız artık vize işlemlerini Ankara’ya gitmeden burada gerçekleştirebilmektedir. Üstelik doğu ve güneydoğu illerinden de vize işlemleri için artık Malatya’ya geliyor. Bu sayede konaklama, yemek ve ulaşım gibi birçok ihtiyacını karşılayarak şehrimizin esnafıyla ticaret yapma imkanı doğdu. Bizler Malatya’ya hizmet etme arzusuyla göreve geldik. Çalıştığımız ve mücadele verdiğimiz sürece önümüz her zaman açık. Yine bu anlamda önümüzdeki süreç içerisinde esnafın işçiyle problem yaşadığı ortamların önüne geçebilmek için ticaret ve sanayi odası binamızın içerisinde ‘Arabuluculuk Hizmeti’ sunmayı planlıyoruz. Ekspertizlerle ilgili yaşanan sıkıntılar var. Yine oda binası içerisinde ‘Ekspertiz Değerlendirme’ masası yapılandırmaya çalışıyoruz. Tabi bunları yapmak kolay olmuyor. Avrupa Vize Ofisi için Ankara’ya 67 ay boyunca gidip geldikten sonra açabildik. Bunların mücadelesini veriyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin hizmetine açılan bir yer haline geldi” diye konuştu.

MALATYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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