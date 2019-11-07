Telefon dolandırıcıları 4 telefon, yüklü miktarda para ve altınla yakalandı

MALATYA'da, cep telefonu ile aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Kentte telefonla aradıkları kişilere kendileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, vatandaşların parasını ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kişilerin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Şüphelilerin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da olduklarını belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 78 bin 500 TL, 1 bilezik, 1 çift küpe, 3 çeyrek altın, 1 Cumhuriyet altını, 7 Ata altını, 2 yarım altın, 1 altın yüzük, 36 Suudi riyali ve Suriye uyruklu kişiye ait bir kimlik ele geçti.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



MALATYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

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